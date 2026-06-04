CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Цифровизация ИТ в госсекторе Искусственный интеллект axenix
|

«МегаФон» внедрит в Амурской области систему экомониторинга

«МегаФон» и правительство Амурской области договорились о внедрении цифровых решений для мониторинга экологической инфраструктуры региона. Соглашение также предусматривает использование big data, технологий искусственного интеллекта и интернета вещей в сфере государственного управления, ЖКХ и туризма региона. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Подписи под соглашением поставили генеральный директор «МегаФона» Хачатур Помбухчан и губернатор Амурской области Василий Орлов.

Одним из ключевых направлений сотрудничества станет внедрение системы мониторинга, которая позволит наблюдать за экологической обстановкой в режиме реального времени. Для этого стороны планируют использовать современные цифровые решения и технологии интернета вещей, которые позволят оперативно собирать и анализировать данные о состоянии окружающей среды.

Кроме того, соглашение предусматривает внедрение IoT-решений в сфере ЖКХ. В частности, речь идет о цифровом контроле систем водоснабжения, анализе энергопотребления и повышении эффективности коммунальной инфраструктуры.

Отдельное внимание стороны уделят использованию аналитических инструментов big data. Такие решения помогут региону анализировать миграционные и туристические потоки, посещаемость объектов и востребованность территорий для более точного планирования инфраструктурных проектов и развития туристической отрасли.

«Сегодня цифровые технологии становятся неотъемлемой частью устойчивого развития регионов. Современные системы мониторинга помогают оперативнее реагировать на изменения экологической обстановки региона, а решения на базе big data и интернета вещей позволяют эффективнее управлять городской и коммунальной инфраструктурой. Уверен, что сотрудничество с правительством региона позволит реализовать востребованные цифровые проекты и создаст основу для дальнейшего технологического развития области», — сказал генеральный директор «МегаФона» Хачатур Помбухчан.

Как использовать максимум ресурсов ИТ-инфраструктуры в 2026 году
Как использовать максимум ресурсов ИТ-инфраструктуры в 2026 году Главные ИТ-сценарии

«Для регионов Дальнего Востока важна не только скорость развития инфраструктуры, но и качество управления ею. Использование цифровых решений в сфере экомониторинга, ЖКХ и аналитики территорий позволит эффективнее распределять ресурсы, точнее планировать развитие населённых пунктов и повышать качество принимаемых управленческих решений. Для Амурской области это важная часть работы по созданию современной и комфортной среды для жителей и бизнеса», — сказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

Соглашение также охватывает развитие технологий искусственного интеллекта и роботизации процессов в государственном управлении. Решения на базе ИИ планируется использовать для автоматизации рутинных процессов и повышения эффективности работы органов власти.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?

«РусГидро» и «Ростелеком» защитят энергосистему цифровым суверенитетом

Цена инерции: сколько бизнес платит за отсутствие системы планирования

РусГидро разместит центр обработки данных на площадке Саяно-Шушенской ГЭС в Хакасии

Вячеслав Шипилов, OpenYard: Команда разработки должна учитывать весь жизненный цикл серверной платформы

Ведущие сотовые операторы ошиблись при внедрении 5G. Пользователи не увидели разницы, они разочарованы

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор iQOO Z11 Lite: долгоиграющий смартфон с Android 16

Когда нейросети могут быть полезны: можно ли доверять ИИ-диагностике в медицине, технике и других областях

9 полезных гаджетов в автомобиль для путешествия летом: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290