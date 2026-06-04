«Мажордом» расширил возможности маркетплейса и аналитики

Компания «Философт» сообщила о том, что вобновлении «Мажордома», системы умного дома для клиентов, управляющих компаний и застройщиков, появились новые инструменты монетизации маркетплейса, расширенная аналитика заявок и улучшения пользовательского опыта.

За последний месяц команда «Мажордома» продолжила развитие маркетплейса товаров и услуг, а также инструментов для управляющих компаний и жителей.

По данным платформы, оборот маркетплейса превысил 2,8 млн руб., конверсия в оплату достигла 71%, а средний чек составил 1784 руб. Эти показатели подтверждают растущий интерес жителей к дополнительным сервисам внутри цифровой экосистемы жилого комплекса.

Одним из ключевых обновлений стала новая модель монетизации маркетплейса. Теперь управляющие компании могут самостоятельно выбирать подходящий формат работы с партнерами: использовать наценку на товары и услуги либо работать по комиссионной модели. Это позволяет гибко настраивать взаимодействие с поставщиками и развивать дополнительные источники дохода.

Для повышения качества клиентского сервиса в маркетплейсе также появилось автоматическое уведомление «Клиент ожидает ответа». Если обращение в чате заказа остается без ответа более 30 минут, система напомнит об этом сотрудникам. Новая механика помогает быстрее реагировать на запросы жителей и снижает риск пропущенных обращений.

Серьезное развитие получили инструменты аналитики и отчётности. В системе расширены возможности формирования отчетов по заявкам, а для интеграционных проектов появилась отдельная страница API-документации с описанием доступных методов и настроек доступа. Кроме того, обновлены аналитические инструменты платформы, что позволяет удобнее отслеживать ключевые показатели и эффективность процессов.

Изменения коснулись и мобильного приложения. Теперь жители видят название конкретного магазина во всех уведомлениях по заказам маркетплейса, а при оценке услуг и заявок получают дополнительные подсказки, помогающие быстрее оставить обратную связь. Для пользователей iOS также улучшена навигация по новым сообщениям в чатах.

В числе других обновлений — доработки раздела «Моя квартира», улучшения сценариев умного дома, оптимизация работы устройств и ряд исправлений, направленных на повышение стабильности и удобства использования платформы.

«Мы продолжаем развивать «Мажордом» как единую цифровую среду для жителей и управляющих компаний. В этом обновлении особое внимание уделили развитию маркетплейса, аналитике и инструментам, которые помогают управляющим компаниям быстрее работать с обращениями жителей и эффективнее управлять сервисами», — сказал директор «Философт» Иван Власов.