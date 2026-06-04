Global Petrochemical Group автоматизировала учет КИЗов с помощью Axelot WMS

Компания Global Petrochemical Group, производитель моторных масел, охлаждающих жидкостей и автохимии, внедрила систему управления складом Axelot WMS. Проект позволил автоматизировать учет КИЗов и обеспечить отгрузку маркированной продукции в соответствии с требованиями законодательства. Об этом CNews сообщили представители Axelot.

Global Petrochemical Group работает на рынке с 2011 г. Все ключевые этапы производства, включая изготовление тары, выполняются на собственном технологическом оборудовании компании.

GPG столкнулась с необходимостью соблюдать требования законодательства к маркировке товаров и учету КИЗов — это стало обязательным условием для продолжения деятельности и сохранения позиций на рынке. Для решения этой задачи компания внедрила Axelot WMS на склад в Ташкенте.

В рамках проекта были автоматизированы основные складские операции: приемка товара с производства, внесение КИЗов в базу данных и отгрузка продукции с учетом кодов идентификации. Кроме того, Axelot WMS обеспечивает поддержку различных сценариев комплектации заказов — целыми поддонами, коробами и поштучно.

Проект был реализован в сжатые сроки: от установочной встречи с аналитиком, на которой были определены ключевые требования, до запуска системы прошел всего один месяц. Такой результат стал возможен благодаря функциональным возможностям Axelot WMS и отраслевой экспертизе команды Axelot, предложившей эффективный вариант достижения целей проекта с минимальной нагрузкой на проектные команды заказчика.

Практическую пользу автоматизации GPG ощутила уже на старте работы системы: компания смогла оперативно выполнить срочный заказ клиента, ожидавший фиксации КИЗов. Это позволило не только соблюсти требования к маркировке, но и укрепить доверие со стороны партнера.

Внедрение Axelot WMS позволило Global Petrochemical Group выстроить прозрачный и управляемый учет КИЗов, обеспечить соответствие законодательным требованиям и при этом сохранить высокую скорость складской логистики.