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ДОМ.РФ и Билайн договорились на ПМЭФ о сотрудничестве

На полях Петербургского международного экономического форума ДОМ.РФ и Билайн (ПАО «ВымпелКом») подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Документ закрепил намерения по совместной работе в области борьбы с мошенничеством, повышения коммерческой эффективности, цифровизации каналов обслуживания и внедрения решений на основе искусственного интеллекта. Подписи под соглашением поставили член правления, управляющий директор ДОМ.РФ, заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Николай Козак и заместитель генерального директора Билайна Максим Зайков.

Особое внимание в рамках партнёрства будет уделено повышению безопасности голосовых коммуникаций, построенных на основе технологии «доверительного» звонка. Стороны планируют совместно исследовать и развивать ИИ-модели для выявления и противодействия телефонному мошенничеству. Кроме того, сотрудничество направлено на повышение коммерческой эффективности, качества обслуживания и контроля выполнения единых стандартов.

В рамках соглашения ДОМ.РФ и Билайн займутся развитием цифровых каналов автоматизированного обслуживания, а также онлайн- и офлайн-каналов ДОМ.РФ с использованием решений и платформ экосистемы больших данных. Отдельным блоком выделена реализация проектов с применением предсказательных и поведенческих алгоритмов взаимодействия на основе ИИ.

«Объединяя экспертизу ДОМ.РФ с передовыми технологическими решениями в области больших данных и искусственного интеллекта, мы выходим на принципиально новый уровень защиты и сервиса для наших клиентов. Особенно важно, что совместная работа позволит активнее бороться с телефонным мошенничеством, внедряя “доверительные” звонки и современные ИИ-модели для выявления угроз. Уверен, что наше партнёрство станет драйвером цифровой трансформации», — заявил член правления, управляющий директор ДОМ.РФ, заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Николай Козак.

«Сотрудничество с ДОМ.РФ — важный этап в развитии наших AI-решений для финансового сектора. Мы видим большой потенциал в совместной работе над технологией “доверительного” звонка и ИИ-моделями для выявления телефонного мошенничества. Экосистема больших данных Билайна и наши предсказательные алгоритмы помогают нашим партнёрам не только повысить безопасность клиентских коммуникаций, но и вывести на новый уровень качество обслуживания как в цифровых каналах, так и в офлайн-точках присутствия. Уверен, что наше стратегическое партнёрство станет примером эффективного взаимодействия телеком-оператора и института развития в сфере жилищного строительства», — прокомментировал Максим Зайков, заместитель генерального директора по корпоративному бизнесу Билайна.

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