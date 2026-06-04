АСУ и «Новатэк» договорились о создании сквозной цифровой вертикали управления капитальным строительством

Разработчик «Автоматизированные системы управления» (АСУ) и ведущий российский производитель сжиженного природного раза (СПГ) «Новатэк» заключили соглашение о сотрудничестве в области цифровизации управления капитальным строительством. Компании будут совместно выстраивать единую управленческую среду для реализации крупных промышленных проектов. Об этом CNews сообщил представитель АСУ.

Сотрудничество предусматривает внедрение платформы АСУ на проектах капитального строительства «Новатэк» – в первую очередь на объектах «Новатэк-Усть-Луга». Ключевая цель – создание единого информационного пространства, которое объединит весь жизненный цикл строительного проекта: от работы с проектной и рабочей документацией и планирования поставок до контроля фактического хода работ, формирования исполнительной документации, пуско-наладки и ввода объекта в эксплуатацию.

Такая архитектура позволит заказчику видеть не только плановую модель объекта, но и реальную динамику его строительства: сроки, стоимость, качество, поставки, отклонения и риски – в едином цифровом контуре и в режиме реального времени.

В крупных строительных проектах цена управленческой ошибки резко возрастает. Основной эффект сквозной цифровой вертикали – раннее выявление отклонений: единый цифровой контур позволяет определить их причины в режиме реального времени, принимать решения оперативно и точечно, снижать риски простоев, переделок и несогласованных действий между участниками проекта.

«Капитальное строительство в промышленности требует не просто автоматизации отдельных процессов, а единой управленческой модели, где проектные и фактические данные связаны между собой. BIM научил отрасль проектировать, следующий вызов состоит в том, чтобы научить ее управлять фактом строительства в реальном времени. Сотрудничество с «Новатэк» – это возможность реализовать именно такую модель на проектах мирового уровня, задав планку, которой сегодня нет ни у кого на российском рынке», – сказал Вадим Вайнер, генеральный директор АСУ.

Платформа снизит нагрузку на проектные команды, работающие с большим числом сложных объектов, значительными объемами работ и широкой сетью подрядчиков. Международный опыт внедрения решений подобного класса показывает: ключевые эффекты связаны с созданием единого источника данных, ускорением согласований, снижением переделок и улучшением взаимодействия между офисом, строительной площадкой и подрядными организациями.

В качестве ключевых показателей эффективности сотрудничества стороны рассматривают снижение проектных коллизий и ускорение проектирования, сокращение сроков реализации проектов за счет качественного оперативного планирования и контроля факта, а также снижение итоговой стоимости строительства. Целевые KPI будут определены по итогам первого этапа внедрения на основе реальных данных.