CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Цифровизация
|

ВСК и «Банки.ру» намерены вместе развивать цифровую инфраструктуру

Страховой дом ВСК и финансовый маркетплейс «Банки.ру» подписали соглашение о развитии партнерства в сфере цифровых финансовых сервисов и клиентских решений.

Договор о сотрудничестве был подписан заместителем генерального директора по партнерским продажам страхового дома ВСК Евгением Шестовым и генеральным директором «Банки.ру» Романом Халанским.

Соглашение предполагает совместную проработку интеграций и пилотных проектов в области цифровых сервисов и клиентских решений, включая работу над инструментами для дистанционной покупки и бронирования страховых продуктов, развитием клиентского опыта и повышением оперативности обслуживания.

Кроме того, партнеры планируют совместное участие в рабочих группах, направленных на развитие InsurTech направления, развития дистанционных каналов продаж страховых продуктов, повышение клиентской ценности страхования.

Как сохранить корпоративные коммуникации, несмотря на блокировку популярных мессенджеров
Как сохранить корпоративные коммуникации, несмотря на блокировку популярных мессенджеров Цифровизация

«Мы видим много возможностей в совместной работе по развитию цифровых решений, которые повышают доступность страховых услуг. Вместе с ВСК мы будем тестировать и внедрять технологичные инструменты, направленные на повышение удобства и эффективности взаимодействия клиента с продуктами на маркетплейсе», — отметил Роман Халанский, генеральный директор «Банки.ру».

«Наша компания последовательно работает над диверсификацией каналов продаж, и одними из них являются маркетплейсы, особенно в сегменте автострахования. В отдельные периоды почти четверть оформленных в ВСК полисов ОСАГО приходилась на онлайн-агрегаторы. И в будущем эта тенденция будет масштабироваться и на другие виды страхования – полисы для защиты имущества, здоровья и т.д. Мы в ВСК обладаем широкой экспертизой в части цифровизации сервисов, большой клиентской базой. Поэтому партнерство с крупнейшим российским маркетплейсом финансовых продуктов может стать дополнительным драйвером роста продаж через этот канал», — отметил Евгений Шестов, заместитель генерального директора по партнерским продажам страхового дома ВСК.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Регионы обсудили правовые инструменты для связи: от барьеров к реальным кейсам

В ДНР построят первый дата-центр

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад

«Ростеху» передали активы «загадочной криптографической империи»

Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего?

В Московском политехе создан участок сборки электронных устройств для БПЛА

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор iQOO Z11 Lite: долгоиграющий смартфон с Android 16

Когда нейросети могут быть полезны: можно ли доверять ИИ-диагностике в медицине, технике и других областях

9 полезных гаджетов в автомобиль для путешествия летом: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290