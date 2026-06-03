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«ВкусВилл» усилил контроль логистики за счет новых механизмов подтверждения рейсов

«ВкусВилл» усилил контроль логистики за счет новых механизмов подтверждения рейсов. Об этом CNews сообщили представители «Адвантум».

«ВкусВилл» совместно с «Адвантум» развивает систему управления транспортной логистикой на базе платформы A.TMS с 2021 г. Решение обеспечивает контроль доставки, включая соблюдение температурного режима и своевременность рейсов.

В условиях нестабильной работы GPS-сигналов компании доработали систему и внедрили новые механизмы подтверждения событий рейса. Теперь факт выполнения доставки фиксируется не только по данным геолокации, но и по действиям водителя в мобильном приложении, а также по событиям на стороне точки. В частности, снятие магазина с охраны при приёмке товара используется как независимое подтверждение факта прибытия.

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