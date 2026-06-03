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В Оренбуржье более 4500 жителей обеспечили быстрым мобильным интернетом

Еще 15 локаций Оренбургской области вошли в программу «Устранение цифрового неравенства». Благодаря сотрудничеству «МегаФона» и регионального министерства цифрового развития и связи сельчане в 11 районах и округах получили доступ к голосовой связи и мобильному интернету оператора. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Малые населенные пункты, где суммарно проживает более 4500 человек, расположены в Адамовском, Грачевском, Кваркенском, Матвеевском, Октябрьском, Пономаревском, Северном и Тоцком районах, а также в Кувандыкском и Соль-Илецком муниципальных округах и городском округе Орска.

В частности, работы прошли в совсем малочисленных поселениях. К примеру, в поселке Карагай-Покровка проживает около 150 человек, а в населенных пунктах Березовка, Воскресеновка, Цвиллинга, Приютное, Подлесный — менее 300. Такие параметры продиктованы условиями федерального проекта «Устранение цифрового неравенства», действующего в России более 10 лет.

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Связь «МегаФона» стала доступна и в живописных уголках региона, которые пользуются популярностью у отдыхающих. Среди них — Карповский лес в окрестностях Бугуруслана и Ириклинское водохранилище вблизи поселка Мирный. После проведенных работ местные жители и приезжие могут смотреть видео в высоком качестве, пересылать тяжелые файлы в мессенджерах и при необходимости работать удаленно.

«В Оренбуржье пользователи в сельской местности почти сравнялись по объему мобильного трафика с горожанами. Одному абоненту здесь в среднем необходимо около 30 ГБ в месяц. Рекордсменами по объему интернет-данных на человека являются как раз отдаленные деревни с небольшим населением, где этот показатель может достигать 90 ГБ. Государственная поддержка вносит существенный вклад в их доступ к цифровым сервисам», — сказал руководитель технической службы «МегаФона» в Оренбургской области Павел Ботнарь.

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