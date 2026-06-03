«Скорозвон» выпустил голосового робота нового поколения

Сервис «Скорозвон», разработанный на платформе Naumen Contact Center, запустил новый тип голосового робота — AI-HumanVoice. В основе решения — сочетание человеческого голоса и гибкой ИИ-маршрутизации диалога. На российском рынке такая технология представлена впервые. Об этом CNews сообщили представители Naumen.

В отличие от классических ИИ-роботов AI-HumanVoice не синтезирует речь в момент звонка, а воспроизводит заранее записанные дикторские реплики, собранные из диалогов отдела продаж, выбор которых управляется искусственным интеллектом.

Сценарий и промпт для робота формируются на базе реальных диалогов: из них выделяются наиболее частотные реплики, типовые ветви разговора и успешные паттерны отработки возражений, которые затем записывает диктор. В момент звонка ИИ оркестрирует сформированной аудиобиблиотекой: считывает контекст диалога, выбирает и подставляет аудиофайл с подходящей репликой. Новый робот не использует TTS-синтез речи, что позволяет сохранить естественность голоса и исключить задержки в ответах.

«Развитие роботизированного обзвона долго сводилось к компромиссам. Полностью ИИ-роботы гибки, но их качество ограничивается TTS-синтезом: это дорого, лучшие движки работают на зарубежных серверах, а абоненты нередко даже при самых качественных решениях распознают искусственность речи. Сценарным же роботам, при всей естественности дикторского голоса, не хватает адаптивности в живом диалоге. Инновация AI-HumanVoice — в изменении самой архитектуры взаимодействия ИИ и звука. Объединение гибкой логики нейросети с органикой дикторской речи — это шаг к созданию интеллектуального голосового робота нового поколения, где технологии больше не маскируются под человека, а “думают” и звучат как человек», — сказал Владислав Можаев, руководитель направления голосовых роботов сервиса «Скорозвон».

AI-HumanVoice стал шестым типом голосового робота в линейке «Скорозвона» — наряду с автоинформатором, шаблонным, сценарным, гибридным и ИИ-роботом.