Решения «РСМ-системы» успешно прошли сертификацию на совместимость с СУБД Tantor Postgres

Компании «РСМ-системы» и «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») объявили о технологическом партнерстве. По результатам проведенных тестовых испытаний подтверждена полная взаимная совместимость и корректность работы программных продуктов «РСМ-системы» с российской СУБД Tantor Postgres Basic.

В рамках проведенных тестов были подтверждены бесперебойная работа систем на базе СУБД Tantor Basic, сертифицирована совместимость для продуктов «RealMaint – Services Edition: система управления надежностью производственных фондов – 2.0», «RealMaint – Corporation Edition: система управления энергоэффективностью – 2.79», а также расширение стека поддерживаемого импортонезависимого программного обеспечения.

«Обеспечение технологического суверенитета и безопасности данных наших клиентов — приоритетная задача для «РСМ-системы». Интеграция с СУБД Tantor от одного из лидеров отечественного ИТ-рынка позволяет нам предлагать предприятиям еще более гибкие и надежные инфраструктурные решения для управления производственными активами», – сказал Сергей Темченко, генеральный директор «РСМ-системы».

«Для нас технологическое партнерство с «РСМ-системой» – это еще один шаг в развитии экосистемы совместимых отечественных решений для промышленного сектора. Подтвержденная совместимость Tantor Postgres с продуктами RealMaint позволяет заказчикам выстраивать надежную и импортонезависимую ИТ-инфраструктуру без компромиссов по производительности и безопасности. Мы видим устойчивый спрос на такие решения со стороны российских предприятий и продолжим расширять перечень совместимых продуктов и сценариев применения», – сказал Алексей Кулаков, директор департамента развития продуктов «Тантор Лабс».

Выданные сертификаты подтверждают соответствие совместных решений строгим стандартам производительности и надежности.