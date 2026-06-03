НПО «Стеклопластик» на 10% снизило производственную себестоимость и на 5% повысило рентабельность контрактов с помощью «1С:ERP»

Специалисты компании ИТРП комплексно автоматизировали работу производственного предприятия АО «НПО Стеклопластик». С помощью «1С:ERP» организовано оперативное объемно-календарное планирование производства, оптимизировано управление закупками, запасами и продажами. Обработка заказов ускорилась на 50%. Налажено бесперебойное снабжение производства сырьем и материалами. Обеспечен сквозной учет затрат на всех этапах – от расчета заказа до выпуска готовой продукции. Повысилась точность расчета себестоимости по проектам. Производственные затраты снижены на 10%, заказы выполняются на 10% быстрее, рентабельность увеличилась на 5%. Об этом CNews сообщили представители «1С».

АО «НПО Стеклопластик» имени Н.Н. Трофимова – по некоторым направлениям единственный в России научно-производственный центр в области создания стекловолокнистых материалов и композитов на их основе. Сегодня НПО специализируется на разработке и производстве широчайшего спектра материалов и изделий: стекловолокнистые материалы, дисперсные наполнители, стеклопластиковые изделия радиотехнического назначения, антикоррозионные и теплозащитные материалы. Продукция предприятия находит применение в теплоэнергетической, электронной, радиотехнической, автомобильной отраслях промышленности.

Одновременно в работе у компании могут находиться 100-200 контрактов. Для их эффективного выполнения необходимо оперативно планировать закупки и производство, точно рассчитывать себестоимость, контролировать расходы и рентабельность.

Ранее для учета и управления в компании использовалась устаревшая информационная система. Регламентированный учет вели в отдельной информационной базе. Было сложно контролировать затраты, на расчет себестоимости уходило много времени. В работе службы снабжения не всегда точно учитывалась оперативная потребность производственных цехов в материалах, зачастую приходилось заказывать сырье с избыточным запасом. Формирование плана производства выполнялось вручную в электронных таблицах и было очень трудоемким.

Предприятию стала необходима информационная система, которая позволила бы объединить работу производственных подразделений, отделов сбыта и снабжения, улучшить планирование производства, обеспечить бесперебойные поставки сырья и материалов, усилить контроль затрат, повысить точность расчета себестоимости с необходимой детализацией по продукции и проектам.

Для решения поставленных задач была выбрана система «1С:ERP Управление предприятием». Партнером по внедрению стал «1С:Центр ERP» «Институт типовых решений – Производство» (ИТРП).

За шесть месяцев система была развернута на 150 рабочих местах в подразделениях сбыта, на производстве, в учетных подразделениях, в службе снабжения и на складах. Ключевые задачи решены с использованием типового функционала «1С:ERP» без доработок, специализированные программные обработки реализованы для переноса и нормализации остатков и оборотов из старой системы, создано несколько дополнительных отчетов по анализу себестоимости.

Ключевые результаты проекта

Улучшилось планирование закупок. На основании плана производства в «1С:ERP» оперативно рассчитывается потребность в материалах, автоматически формируются заказы поставщикам. Обеспечено бесперебойное снабжение производства сырьем, сокращены избыточные закупки, оборачиваемость склада повысилась на 15%.

Автоматизирован расчет плановой себестоимости по проектам, что позволяет значительно быстрее обрабатывать поступающие заказы.

Обеспечен сквозной контроль затрат на всех этапах обработки заказов – от планового расчета стоимости до фактического выпуска продукции. Повысилась точность расчета производственной себестоимости по продуктам и проектам, в т.ч. по направлениям ГОЗ в соответствии с требованиями 275-ФЗ. Это помогло оптимизировать затраты и выявить источники потерь, например, перерасход материалов в производстве, пересортица на складе и др. Уже в первые месяцы работы в новой системе удалось снизить себестоимость продукции на 10%, рентабельность производства повысилась.

В несколько раз ускорилась подготовка регламентированной и управленческой отчетности.

Заместитель генерального директора по финансам Максимов К.А.: «Внедрение «1С:ERP» позволило оптимизировать процессы закупок, производства и продаж, что, в свою очередь, привело к сокращению неоправданных затрат и повышению рентабельности. Запланированные результаты проекта достигнуты в полном объеме».