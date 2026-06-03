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Новые пауэрбанки Ugreen Air на российском рынке

Компания diHouse представляет на российском рынке дополнение линейки внешних аккумуляторов Ugreen Air, в которую вышли модели PB570 и PB580. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Российский рынок мобильных аксессуаров продемонстрировал уверенный рост в первом квартале 2026: продажи увеличились на 32% в штуках и на 14% в деньгах. Особенно высоким спросом пользовались зарядные устройства, доля которых достигла 56,1% от всех продаж в натуральном выражении, а также внешние аккумуляторы большой ёмкости и кабели USB Type-C. Ключевыми трендами остаются смещение спроса в сторону мощных и технологичных решений для дома, офиса и поездок.

Серия Ugreen Air — особо легкие и мощные устройства, разработанные специально для активных пользователей. Пауэрбанки Ugreen MagFlow Air идеально подходят для смартфонов, поддерживающих магнитную зарядку. Ключевая особенность серии — ультратонкий корпус и небольшой размер в сочетании с увеличенной мощностью и поддержкой стандарта быстрой зарядки Qi 2.0.

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Новые пауэрбанки на российском рынке

Внутреннее наполнение новинок — литий-ионные элементы высокой плотности от ведущего бренда-производителя аккумуляторных батарей ATL. Пауэрбанки отличаются широкий совместимостью с маломощной техникой и представлены в трёх цветах: серебристо-голубом, сером и белом.

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Кто и где производит в России телеком-оборудование. Инфографика CNews

Внешний аккумулятор Ugreen PB570 оснащен встроенным USB-C кабелем и магнитной беспроводной зарядкой: его емкость составляет 10 000 мАч; модель Ugreen PB580 отличается емкостью 5000 мАч. Обе модели поддерживают беспроводную зарядку Qi 2.0 15 Вт и быструю проводную зарядку 30 и 20 Вт соответственно. Различия также заключаются в размерах: ширина корпуса PB570 составляет 13,9 мм, PB580 — всего 8,6 мм. Корпусы сделаны из алюминия.

Новинки предлагаются по следующим ориентировочным розничным ценам: PB570 – 4,79 тыс. руб. и PB580 – 3,69 тыс. руб.

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