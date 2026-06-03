«Нанософт» и ЦНИИТУ объединяют усилия для цифровизации промышленности Белоруссии

Компания «Нанософт», российский разработчик технологий автоматизированного проектирования (САПР/CAD) и информационного моделирования (ТИМ/BIM), объявила о заключении соглашения о стратегическом партнерстве с Центральным научно-исследовательским институтом управления и цифровизации (ЦНИИТУ), выполняющим функции «офиса цифровизации» Министерства промышленности Республики Беларусь.

Документ о сотрудничестве и взаимодействии скрепили подписями генеральный директор ЦНИИТУ Кирилл Мажара и директор по развитию nanoCAD Александр Воробьев.

Достигнутые договоренности знаменуют собой новый этап в процессе цифровой трансформации промышленного комплекса республики. Ключевой фокус совместной работы – глубокая интеграция систем автоматизированного проектирования и технологий информационного моделирования на белорусских предприятиях.

Стороны намерены объединить технологические и экспертные компетенции для решения следующих приоритетных задач: планомерное замещение критически важного зарубежного ПО в реальном секторе экономики; обеспечение полного цикла проектирования сложных инженерных систем и промышленных объектов; ускоренный переход индустрии на защищенные, доверенные программные платформы, не зависящие от внешних санкционных рисков.

«Цифровизация промышленности сегодня невозможна без надежного и функционального инструментария. Сотрудничество с “Нанософт” – это новый этап в цифровизации промышленного сектора Республики Беларусь и возможность выстроить единую бесшовную среду проектирования для наших заводов», – сказал Кирилл Мажара, генеральный директор ЦНИИТУ.

«Беларусь всегда была регионом с сильной инженерной школой. Наше стратегическое партнерство с ЦНИИТУ – это возможность расширять географию присутствия nanoCAD, обогащать опыт применения наших продуктов и получать ценную обратную связь от профессионалов высокого класса, чтобы делать наши решения еще лучше», – отметил Александр Воробьев, директор по развитию nanoCAD («Нанософт разработка»).