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Голосовой ИИ-агент от ИТ-холдинга «Т1» работает в четырех операционных ЦИТО им. Н.Н. Приорова

Более 1300 операций провели травматологи-ортопеды Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова (ЦИТО) с участием голосового ИИ-агента от ИТ-холдинга «Т1».

Эффективность применения хирургических чек-листов подтверждена научными исследованиями. Согласно результатам крупного международного исследования применение хирургического чек-листа позволяет снизить частоту осложнений с 11% до 7%, а уровень смертности — с 1,5% до 0,8%.

«Голосовой ассистент хирургической безопасности», разработанный специалистами ИТ-холдинга «Т1» на базе технологии распознавания речи и больших языковых моделей, интегрирован в МИС «Парус» и работает в связке со специализированным оборудованием для операционных – компьютерные стойки, микрофоны. Проект стартовал в июне 2025 г. с оснащения одной операционной, а к середине 2026 г. масштабирован уже на четыре операционных.

Ключевая задача разработки — минимизация риска возникновения осложнений во время операционного вмешательства за счет стандартизации коммуникации внутри операционной бригады и автоматизации чек-листов безопасности через голосовое заполнение.

Ранее чек-листы безопасности часто заполнялись вручную постфактум по памяти, уже после завершения операции, что снижало точность вносимых данных и возможность их последующего анализа. Теперь процесс автоматизирован: документы заполняет ИИ-ассистент, обрабатывающий голосовую информацию от операционной бригады. После доставки пациента в операционную его браслет сканируется, в системе «Парус» открывается его карта, и запускается голосовой ассистент. Система последовательно проводит хирургическую бригаду через все этапы операции. ИИ-агент задает вопросы, уточняет ответы и сам фиксирует данные. По завершении информация автоматически сохраняется в МИС и используется для анализа соблюдения процедур хирургической безопасности, чтобы повышать качество медпомощи.

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Применение голосового ИИ-ассистента для заполнения чек-листа соответствует национальному проекту на создание единого цифрового контура здравоохранения, решение может быть тиражировано в других стационарах, использующих МИС и практические рекомендации по организации внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности «Национального института качества» Росздравнадзора В планах ЦИТО им. Н.Н. Приорова – тиражирование решения на 22 операционных.

Е.Б. Клейменова, заместитель директора по качеству медицинской помощи и ИТ НМИЦ травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова (ЦИТО): «Идея чек-листа в том, чтобы остановиться на ключевых этапах операции и всей командой — хирург, анестезиолог, операционная медсестра — проверить критически важные моменты. Это дает возможность снизить количество предотвратимых ошибок и осложнений путем улучшения коммуникации и слаженности работы команды. При этом на голосовое заполнение всех трех блоков чек-листа уходит около шести минут, то есть решение не отвлекает специалистов от основной работы».

«Технологии искусственного интеллекта позволили создать не просто инструмент фиксации, а полноценную систему поддержки принятия решений на базе серьезной аналитики. Накопленные данные визуализируются на дашбордах и могут использоваться для внутреннего контроля работы медицинского учреждения, а архитектура решения позволяет масштабировать его на другие хирургические профили — от онкологии до сердечно-сосудистой хирургии», – отметил Сергей Голицын, руководитель направления «Т1» ИИ (ИТ-холдинга «Т1»).

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