CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация ИТ в госсекторе Электроника
|

Документальное наследие Горного Алтая оцифруют на российском оборудовании

Корпорация «Элар» поставила в Национальный музей Республики Алтай имени А.В. Анохина планетарный сканер «ЭларСкан А2-600Р». Новое оборудование будет использоваться при создании цифровых копий фотографий, афиш, плакатов и других документов из музейного собрания, насчитывающего более 60 тысяч единиц хранения. Об этом CNews сообщили представители «Элар».

Национальный музей Республики Алтай является крупнейшим музейным учреждением региона и одним из наиболее значимых музейных центров Сибири. В его фондах представлены археологические, этнографические и естественнонаучные коллекции, редкие книги, произведения искусства и обширный фотодокументальный архив. Значительная часть этих материалов требует особенно бережного обращения, поэтому специализированные планетарные сканеры «Элар» с возможностями бесконтактного сканирования стали оптимальным инструментом для реализации задач оцифровки.

Планетарный сканер «ЭларСкан А2-600Р» разработан специально для работы с ценными, редкими и физически уязвимыми оригиналами. Конструкция оборудования позволяет оцифровывать как отдельные листовые материалы, так и сшитые документы без риска повреждения переплёта и бумажной основы. Трансформируемая колыбель поддерживает плоский режим раскрытия на 180 градусов и V-образный режим на 120 или 90 градусов, что особенно важно при работе с архивными и музейными документами. Сменные прижимные стёкла обеспечивают аккуратное выравнивание оригиналов, а ручная регулировка усилия прижима позволяет безопасно сканировать хрупкие материалы, состояние которых требует индивидуального подхода.

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?
Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос? цифровизация

Создание цифровых копий не только помогает сохранить информацию на случай естественного старения оригиналов, но и существенно расширит возможности использования музейных коллекций в научной, образовательной и выставочной деятельности.

Планетарные сканеры «ЭларСкан» применяются в крупнейших музеях, библиотеках, архивах и научных учреждениях России для оцифровки особо ценных документов и объектов культурного наследия. Оборудование производится в России и входит в реестр российской радиоэлектронной продукции. Использование таких решений позволяет учреждениям культуры реализовывать масштабные проекты цифрового сохранения фондов на базе отечественных технологий.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад

«Яндекс» продал «Авто.ру» за 35 миллиардов

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?

Бельгия по требованию России арестовала имущество Google на 115 миллионов евро

Регионы обсудили правовые инструменты для связи: от барьеров к реальным кейсам

CNews FORUM Кейсы 2026: До главного ИТ-мероприятия лета осталось две недели

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Когда нейросети могут быть полезны: можно ли доверять ИИ-диагностике в медицине, технике и других областях

9 полезных гаджетов в автомобиль для путешествия летом: выбор ZOOM

Пауэрбанки с быстрой и беспроводной зарядкой, с которыми можно в самолет: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290