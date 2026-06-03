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«Автолига» внедрила Axelot WMS

Компания «Автолига» внедрила систему управления складом Axelot WMS на двух логистических площадках — в Ростове-на-Дону и Волжском. Об этом CNews сообщил представитель компании Axelot.

Прежняя система управления складом (WMS) не поддерживала работу с «Честным Знаком», а ее доработка требовала значительных временных и финансовых затрат. Решение Axelot не только заменило систему, но и обеспечило поддержку работы с маркировкой «Честный Знак», включая учет КИЗов, партий и сроков годности. Это позволило повысить прозрачность складских операций, исключить пересортицу и обеспечить точную прослеживаемость каждой единицы товара.

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Пилотный проект был реализован на ростовском складе площадью около 3900 кв.м с ассортиментом более 19 тыс. SKU. После успешного запуска решение оперативно тиражировали на склад в Волжском: от подписания договора до промышленной эксплуатации прошло всего 9 дней.

В результате реализации двух проектов компания «Автолига» получила современное отечественное решение, которое полностью закрывает задачи по работе с «Честным Знаком», поддерживает параллельную работу различных складов в единой цифровой архитектуре и предоставляет руководству полную картину движения ТМЦ в режиме реального времени.

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