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«АЛМИ Партнер» и «Парус» заключили соглашение о технологическом партнерстве

Компании «АЛМИ Партнер» и «Парус» подписали соглашение о сотрудничестве в области разработки и обеспечения совместимости российского программного обеспечения. Об этом CNews сообщили представители «АЛМИ Партнер».

«АЛМИ Партнер» специализируется на общесистемном и прикладном ПО, включая офисный пакет «АльтерОфис» и операционную систему «АльтерОС», которые входят в реестр отечественного ПО. Компания «Парус» разрабатывает высокопроизводительные системы класса ERP (Enterprise Resource Planning — планирование ресурсов предприятия) и MES (Manufacturing Execution System — система управления производственными процессами в реальном времени) для промышленных предприятий и холдингов, а также решения для государственного управления. Вместе компании планируют усилить позиции в сегменте централизованных корпоративных и ведомственных систем, предлагая заказчикам масштабируемые отечественные решения для цифровизации процессов.

Партнерство направлено на поддержку импортозамещения, развитие ИТ-отрасли и создание совместимых технологических решений. Особое внимание планируется уделить полной совместимости — аппаратной, программной и информационной — для решения сложных задач. Сотрудничество включает обмен информацией и технологиями, участие в совместных проектах, взаимное консультирование и организационную поддержку. Компании намерены выстраивать стратегический союз для создания продуктов и услуг, обеспечивающих взаимовыгодные результаты.

Кто и где производит в России телеком-оборудование. Инфографика CNews
Кто и где производит в России телеком-оборудование. Инфографика CNews

«Партнерство с компанией "Парус" позволит нам разрабатывать программные решения с гарантированной совместимостью, что критически важно для построения устойчивых ИТ-инфраструктур. Соглашение направлено на обмен технологиями, апробацию совместных разработок и укрепление позиций отечественного ПО на рынке. Все это поможет заказчикам, которым нужно объединять разные системы в единую инфраструктуру. Вместе мы сможем предлагать комплексные решения для бизнеса и государственных структур, сокращая время на интеграцию и повышая надежность работы», — отметил Ильгам Мехдиев, старший вице-президент «АЛМИ Партнер».

«Систему "Парус" широко используют крупнейшие органы власти и производственные площадки, включая предприятия ОПК. Сегодня здесь востребованы импортонезависимые решения для автоматизации сложной учетной логики и высоконагруженной обработки данных. В условиях замещения зарубежных технологий для нас принципиально важно обеспечить совместимость с ключевыми отечественными продуктами. Партнерство с "АЛМИ Партнер" позволит ускорить появление совместимых технологически зрелых решений, обеспечивающих бесперебойную работу и абсолютно независимых от иностранных компонентов», — сказал Андрей Назаров, директор по развитию программных продуктов компании «Парус».

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