В Восточной Сибири запустили первую в России роботизированную буровую для работы на суше

«Газпром нефть» ввела первый на материковой части страны роботизированный комплекс для строения скважин. Инновационное оборудование внедрили на Чонской группе месторождений. Комплекс автоматизирует спуск, подъем, сборку и разборку бурильных и обсадных колонн — все операции выполняются без участия человека. Ранее аналогичная техника применялась только на морском шельфе.

По данным компании, внедрение установки ускоряет строительство скважин на треть, исключает тяжёлый ручной труд и повышает уровень промышленной безопасности. Оборудование мобильно, универсально и может быть интегрировано в любую буровую установку.

Генеральный директор «Газпромнефть-Заполярья» Владимир Крупеников отметил, что роботизация строительства скважин — часть масштабной программы цифровизации производственных процессов. По его словам, автоматизация повышает точность и скорость сложнейших операций, от которых зависит эффективность разработки залежей, а также позволяет отказаться от тяжёлого ручного труда и обеспечить максимальный уровень производственной безопасности,что является для компании абсолютным приоритетом.

В 2026 году «Газпром нефть» планирует оснастить такими же системами ещё шесть буровых на своих месторождениях в Западной и Восточной Сибири. Это позволит обеспечить высокую скорость, точность и безопасность бурения.

