В Сеченовском университете разработан прототип системы для интраоперационной оценки мозгового кровотока

Ученые Сеченовского университета вместе с коллегами из «НМИЦ нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко» Минздрава России реализуют проект по разработке и апробации прототипа первой в России системы для интраоперационной оценки мозгового кровотока. Устройство запатентовано, прошло тестирование на фантомах и лабораторных животных, а локальный этический комитет центра нейрохирургии разрешил его применять на пациентах. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского университета.

Принцип действия будущей системы основан на лазерной спекл-контрастной визуализации. Это неинвазивный оптический метод, который позволяет в реальном времени картировать и количественно оценивать скорость кровотока и микроциркуляцию в тканях. На сосуды головного мозга направляют лазерное спекл-контрастное световое излучение и рядом устанавливают высокочувствительную камеру, которая делает до нескольких тысяч кадров в секунду. Это позволяет ей фиксировать ежесекундное движение эритроцитов.

«Так как во время операции пациент зафиксирован, то у прибора не будет «помех» из-за лишнего движения. Он регистрирует только кровоток в формате тепловой карты – отображает диапазон цветов от темно-синего до красного. Чем теплее оттенок, тем больше скорость кровотока», – сказал Геннадий Пьявченко, доцент кафедры анатомии и гистологии человека Сеченовского университета.

Новая система поможет хирургу избежать интраоперационных ошибок и послеоперационных осложнений у пациента.

«Стандартно нейрохирурги для оценки мозгового кровотока во время операции применяют допплерографию (УЗДГ) или флуоресцентную видеоангиографию (ICG). Например, чтобы подтвердить правильность выполненных манипуляций при установке клипсы на аневризму. Ее накладывают так, чтобы она не перекрыла кровоток в здоровых сосудах, с одной стороны, а с другой – чтобы полностью была выключена аневризма. В отличие от УЗДГ новый прибор не требует датчиков и одновременно показывает кровоток в поле зрения всех сосудов. Это напоминает контрастную ангиографию, но метод ЛСКВ не требует введения контраста и использовать его можно непрерывно, неограниченное количество раз во время операции», – сказал Антон Коновалов, ведущий специалист, врач-нейрохирург «НМИЦ нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко».

Прибор уже успешно апробирован на базе института нейрохирургии. По отзывам клиницистов, он удобен и прост в работе, демонстрирует высокую информативность.

«Сегодня Сеченовский университет вносит свой вклад в достижение технологической независимости нашей страны. Цель команды разработчиков – массовое производство системы. Вместе с ее широким применением в нейрохирургической практике будет достигнут новый уровень интраоперационной оценки мозгового кровотока. А пациентам станет доступен высокоточный и безопасный метод диагностики», – сказал Геннадий Пьявченко.

Разработка проводится совместными усилиями кафедры анатомии и гистологии человека ИКМ им. Н.В. Склифосовского и Институтом бионических технологий и инжиниринга Сеченовского университета по гранту РНФ № 22-65-00096-П.

