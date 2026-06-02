Цифровая трансформация бюджетирования в ОТЛК ЕРА: кейс железнодорожной логистики

Цель проекта заключалась в создании единой гибкой корпоративной системы, объединяющей процессы годового бюджетирования, ежемесячного прогнозирования и корректировок бюджета — от сбора исходных данных и расчета драйверных моделей до подготовки итоговых бюджетных и отчетных форматов. Об этом CNews сообщили представители Biplanum.

«Нам было важно выйти за рамки Excel и получить инструмент, который объединяет ввод данных, расчеты и аналитику. Задачей этого проекта стало снижение трудоемкости процессов и выход на качественно новый уровень контроля бюджета», — сказала Елена Лазутова, директор финансово-экономического департамента ОТЛК ЕРА.

Финансовое планирование в условиях неопределенности макросреды и усложнения логистических решений

Железнодорожная отрасль сегодня работает в условиях перестройки логистических цепочек, связанной с развитием новых маршрутов и транспортных коридоров, волатильности макросреды и постоянно меняющихся условий ведения бизнеса. Это напрямую влияет на усложнение финансового планирования и управления бюджетом.

В таких условиях процесс планирования и контроля бюджета требует увеличения оперативности, роста детализации, усиления контроля за бюджетной дисциплиной, максимальной гибкости инструментов планирования и минимизации временных и трудовых затрат при оперативных прогнозах и корректировках финансовых планов.

До старта проекта автоматизации бюджетного процесса в ОТЛК ЕРА финансовое планирование в компании велось в Excel. С ростом числа участников процесса, версий и сценариев финансовых и операционных планов увеличивались временные и трудозатраты, усложнялись согласования, возрастал риск ошибок.

Planum – гибкая архитектура бюджетирования под задачи бизнеса

В рамках проекта бюджетная модель компании была перенесена в OLAP-архитектуру, включающую формы ввода, драйверные модели и отчетные блоки с возможностью детализации до первичных данных (drill-down). Такой подход позволил уйти от ограничений плоских таблиц и создать основу для масштабируемого финансового планирования.

Команды ОТЛК ЕРА и Biplanum совместно доработали методологию бюджетирования, адаптировав логику плоских таблиц к многомерной модели, и заложили потенциал для дальнейшего развития системы.

По мере реализации проекта модель развивалась: в систему добавлялись новые правила и функциональные возможности, которые невозможно было полностью предусмотреть на этапе подготовки технического задания. Дополнительным фактором стала необходимость оперативно учитывать изменения нормативной и регуляторной среды уже в ходе внедрения.

«Мы убеждены, что эффективная автоматизация строится не строго по ТЗ, а в живом взаимодействии с пользователями. Этот проект показал, что Planum гибко поддерживает развитие методологии и адаптацию к меняющимся требованиям бизнеса», — сказал Максим Кузьменко, архитектор и менеджер продукта Planum.

В рамках проекта была реализована единая цифровая среда бюджетирования, которая включает: централизованную многоверсионную модель планирования (план, прогноз, корректировки) без ограничений по количеству сценариев; интеграцию фактических данных из учетных систем и Excel; возможность передачи бюджетных лимитов в учетные системы; многоуровневую модель согласования и ролевую систему доступа с детализацией до отдельных ячеек; формирование отчетности на каждом этапе согласования; рабочие места пользователей в web-интерфейсе и Excel; административный интерфейс, позволяющий ключевым пользователям развивать модель без привлечения ИТ-специалистов.

«Planum показал себя зрелой платформой, закрывающей все требования автоматизации планирования и бюджетирования. Мы получили полноценный инструмент, который оптимизирует сбор данных, снижает количество ошибок и упрощает процесс согласования», — сказала Елена Лазутова.

Отраслевая специфика и механика работы системы

Ключевой особенностью проекта стала реализация отраслевых драйверных моделей, характерных для транспортных и железнодорожных компаний. В системе были внедрены специализированные блоки, отражающие экономику управления парком и перевозочным процессом, в том числе: планирование потребного парка и парка в управлении; расчет эксплуатационных расходов, связанных с использованием парка в перевозочном процессе; формирование маржинальной прибыли.

Параллельно были внедрены универсальные функциональные блоки: сбор данных по статьям бюджета от структурных подразделений; планирование расходов на персонал; агрегирование плановых данных по финансовому лизингу и по долгосрочной операционной аренде; итоговые бюджетные формы: БДР, БДДС и Баланс.

В результате компания получила возможность формировать предварительные выходные формы бюджета (БДР, БДДС) уже на ранних этапах планирования, моделировать сценарии, отслеживать отклонения и оперативно корректировать прогнозы. Система используется десятками пользователей и охватывает все ключевые функции бюджетного процесса.

«Для нас принципиальным преимуществом стала возможность формировать прогноз на базе факта и автоматически переносить исходные данные, не начиная расчеты с нуля. Это заметно ускорило процесс и повысило уверенность в данных», — сказала Людмила Кочнева, заместитель директора финансово-экономического департамента.

Организация проекта и взаимодействие команд

Проект реализовывался поэтапно: описание методологии велось параллельно с разработкой интерфейсов для сбора бюджета, затем внедрялись драйверные модели, отчетные формы, интеграции, прогнозирование и корректировки.

Такой подход позволил пользователям начать работу с системой уже на ранних этапах проекта. По мере развития решения функциональность усложнялась, а уровень зрелости пользователей рос без остановки текущих бизнес-процессов.

Отдельным фактором успеха стало активное взаимодействие команд заказчика и подрядчика.

«Проект реализовывался в режиме постоянного диалога. Команды оперативно реагировали на изменения требований, добавляли новые расчеты и функциональные возможности по мере развития системы. Такое взаимодействие напрямую повлияло на качество результата», — сказала Анастасия Миллер, руководитель проекта Biplanum.

Результаты проекта

Внедрение системы бюджетирования на платформе Planum стало для ОТЛК ЕРА важным этапом перехода к автоматизированному финансовому планированию, прогнозированию и подготовке отчетности об исполнении бюджета.

Компания получила: единую цифровую среду бюджетного процесса; возможность формирования бюджета, прогнозов и корректировок в одной системе; повышение прозрачности анализа; расширение функциональности системы в ходе проекта на основе обратной связи пользователей; инструмент, который развивается вместе с методологией и требованиями бизнеса.