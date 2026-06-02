Только каждая десятая компания использует ЭТрН: исследование «Атракс»

Большинство участников рынка грузоперевозок пока не готовы к полноценному переходу на электронные транспортные накладные (ЭТрН). К такому выводу пришла логистическая платформа «Атракс» по итогам отраслевого исследования, в котором приняли участие 734 представителя транспортно-логистической отрасли. Об этом CNews сообщили представители «Атракс».

В исследовании приняли участие перевозчики, грузовладельцы, экспедиторы и логистические операторы. Основную часть респондентов составили перевозчики — 319 компаний. Еще 198 участников совмещают функции перевозчика и экспедитора, 142 представляют экспедиторские компании, а 71 компания выступает в роли грузовладельца.

Согласно результатам опроса, только 82 компании из 734 уже используют ЭТрН в ежедневной работе. Большинство участников рынка пока находятся на этапе подготовки к внедрению или изучения нового формата документооборота.

Средний уровень технической готовности бизнеса к работе с ЭТрН составил 3,3 балла из 5 возможных. Почти четверть участников исследования признали, что пока не готовы к техническому переходу. Лишь 165 компаний оценили свою готовность на максимальные пять баллов.

Главным препятствием для внедрения электронных транспортных накладных оказалась неготовность контрагентов. Этот фактор назвали более 27% участников опроса.

Вместе с тем компании видят преимущества электронных транспортных накладных: 40% участников опроса считают главным эффектом ускорение документооборота. По итогам исследования эксперты «Атракс» отмечают, что рынок в целом понимает необходимость перехода на ЭТрН, а дальнейшему распространению цифрового документооборота будут способствовать единые стандарты работы и повышение готовности всех участников логистической цепочки.