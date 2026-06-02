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СК «Согласие» выбрала «Фабрику XBRL» для формирования отчетности

«Синтегро Консалтинг» сообщила о том, что СК «Согласие» использует «Фабрику XBRL» уже около года: сначала программа использовалась только для валидации сформированного пакета отчетности, а затем как основной инструмент для консолидации, валидации и формирования пакета НИС отчетности в формате XBRL для предоставления в ЦБ РФ.

Отдельно пользователи выделили: эргономику программы: понятное управление, возможность загрузки данных в нескольких форматах, информативные протоколы загрузки и проверки данных, возможность перехода из протокола ошибок сразу в отчет для исправления и фиксации изменений; качество и скорость валидации: невалидные и дополнительные контрольные соотношения в программе всегда актуальны, а сам процесс валидации значительно ускорился с применением «Фабрики XBRL».

«С момента начала использования «Фабрики XBRL» она стала для нашей команды надежным помощником. Все процессы, которые компания реализует в ПО, оставляют только положительные впечатления и выгодно выделяются по сравнению с другими подобными продуктами. Важен тот момент, что «Синтегро консалтинг» предоставляет решения для различных сфер финансового учета, и они все удобно интегрированы между собой, что позволяет упростить процесс формирования отчетности, насколько это возможно», – отметили в СК «Согласие».

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