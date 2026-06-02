«Логистическая платформа ATI.SU» расширила функциональность ЭТрН в сервисе «АТИ-Доки»

«Логистическая платформа ATI.SU» добавила новые возможности для экспедиторов по работе с электронной транспортной накладной (ЭТрН) в сервис электронного документооборота «АТИ-Доки». Об этом CNews сообщил представитель «Логистической платформы ATI.SU».

«АТИ-Доки» – это система юридически значимого ЭДО, созданная специально для грузоперевозок. Она встроена в ATI.SU, где участники рынка ежедневно находят грузы и транспорт. Обмен ЭТрН в сервисе «АТИ-Доки» доступен с 2024 г. – за это время функциональность ЭТрН постоянно расширялась с учетом реальных потребностей пользователей.

С 1 сентября 2026 г. применение электронных накладных становится обязательным для всех участников грузоперевозки. ATI.SU стремится обеспечить поддержку рабочих процессов, связанных с ЭТрН, при любых сценариях взаимодействия участников грузоперевозки. Так, в сервисе «АТИ-Доки» реализованы две новые возможности работы с ЭТрН для экспедиторов.

Первая – присвоение экспедитору роли «Наблюдатель». Она полезна для сценария, при котором транспортную накладную должны оформлять и подписывать непосредственно заказчик перевозки (грузоотправитель) и перевозчик, а не экспедитор. Однако экспедитору важно отслеживать, на какой стадии находится документ: подписал ли его грузоотправитель, подтвердил ли перевозчик загрузку, принят ли груз получателем.

Экспедитор, добавленный в документ как наблюдатель, не заполняет титулы и не ставит электронную подпись, но видит актуальный статус ЭТрН в режиме реального времени. При этом все основные участники (грузоотправитель, перевозчик, грузополучатель) работают с документом в обычном порядке. Такая схема полностью соответствует требованиям законодательства, которое допускает указание наблюдателей в ЭТрН, и соответствует реальной потребности экспедиторов в контроле процесса.

Также возможен сценарий, когда экспедитор самостоятельно подбирает перевозчика и согласовывает условия, но ЭТрН подписывает грузоотправитель. Чтобы помочь заказчику, экспедитор может заполнить и передать черновик документа. Такая возможность также была добавлена в сервис «АТИ-Доки».

Экспедитор теперь может создать черновик ЭТрН, внести в него все данные по перевозке (груз, маршрут, транспорт и согласованный перевозчик) и отправить заказчику. Грузоотправителю остается проверить информацию, подписать документ своей квалифицированной электронной подписью и направить его перевозчику. При этом сам экспедитор может оставаться в документе как наблюдатель, чтобы отслеживать дальнейший ход подписания. В результате заказчик избавляется от рутинного заполнения, экспедитор не теряет контроль, а перевозчик получает корректно оформленную ЭТрН без задержек.

«С приближением 1 сентября для соблюдения закона рынку нужны удобные инструменты, встроенные в реальную логику работы. Экспедиторы – ключевые игроки в организации перевозок, и их задача часто сложнее, чем у грузоотправителя. Новые возможности – это ответ на запросы наших пользователей. Мы делаем всё, чтобы переход на обязательную ЭТрН прошел максимально комфортно для бизнеса. Сервис “АТИ-Доки” уже стал зрелым и надёжным решением для всех участников грузоперевозки, которые могут в одном окне найти груз или транспорт, проверить контрагента и обменяться документами», – сказал Александр Вильде, директор по развитию «Логистической платформы ATI.SU».