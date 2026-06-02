ИT-компания из Тамбова разработала образовательный ИИ-помощник

Тамбовская компания «Нулевое агентство» разработала умный ИИ-помощник для образовательной онлайн-платформы «Школково». Особенность бота в том, что он построен полностью на отечественных моделях. Вся инфраструктура создана с нуля, без применения иностранных технологий. Бот уже протестировали более 100 тыс. школьников на благотворительном интенсиве по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ «Щелчок».

Бот работает круглосуточно, формирует личный план и проверяет сочинения. Система непрерывно анализирует действия ученика на платформе, результаты за неделю или месяц, строит кривую прогресса. Если ученик не выравнивает свое поведение после небольших корректировок плана, система получает сигнал к более кардинальной перестройке траектории обучения. Также план пересобирается, если значительно снижается вероятность получения высокого балла — например, после долгого перерыва в занятиях.

Особое внимание разработчики уделили точности рекомендаций. Модели обучали на больших массивах данных пользователей платформы, на симуляциях учебных сценариев. Для проверки сочинений создали специализированный корпус данных по нормам русского языка и критериям оценивания. Источники проранжировали по актуальности и достоверности.

Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего? Цифровизация

Многие крупные онлайн-школы сталкиваются с проблемой обработки данных. При быстро растущем количестве пользователей есть риск потерять в качестве. В 2025 г. на онлайн-интенсиве по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ «Щелчок» от «Школково» поучаствовали более 400 тыс. человек. При таком объеме школа столкнулась с дефицитом ресурсов: даже огромный штат экспертов не успевал быстро обрабатывать результаты выпускников, а оперативно обучить новых не было времени. Плюс это сильно удорожает стоимость благотворительного мероприятия. В 2026 г. количество зрителей «Щелчка» возрастает почти до 1 млн. Без технического решения провести мероприятие с должным вниманием ко всем участникам было бы невозможно.

«ИИ не заменяет экспертную проверку человеком, — сказал руководитель онлайн платформы «Школково» Максим Коваль. — Решение создавалось в рамках благотворительной инициативы: мы хотим дать всем выпускникам, независимо от региона, доступ к качественной и оперативной обратной связи».

