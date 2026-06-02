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Группа «Черкизово» упорядочила работу с ИТ-подрядчиками

Рроссийский производитель мяса внедрил систему контроля привилегированного доступа, чтобы снизить риски и получить прозрачность внешних операций. Об этом CNews сообщили представители «АйТи Бастион».

Группа «Черкизово» столкнулась с классической проблемой масштаба. На производственных площадках во всех регионах присутствия тысячи работников внешних подрядчиков выполняли работы с удаленным доступом к сети компании без единого регламента доступа.

Неупорядоченность порождала два критических риска. Операционный: при стоимости простоя в миллионы рублей в сутки инцидент с участием подрядчика было сложно расследовать — неясно, кто и когда получал доступ к конкретному сегменту инфраструктуры. Коммерческий: отсутствие объективных данных о фактических подключениях делало невозможной верификацию заявленных объемов работ.

Департамент ИБ «Черкизово» выбрал систему класса PAM (Privileged Access Management) — СКДПУ НТ российского разработчика «АйТи Бастион». Решение обеспечивает единую точку доступа, идентификацию пользователей, запись сессий и автоматическое реагирование на нетипичную активность.

Ключевая сложность реализации оказалась вне технической плоскости. Команда собирала разрозненные данные о подрядчиках, структурировала информацию о характере их работы и перестраивала саму модель взаимодействия с внешними исполнителями. Пилотирование предшествовало развёртыванию — это сократило сроки внедрения. Архитектура не требует агентов на целевых системах.

Единая платформа для управления ИТ-инфраструктурой заменяет десятки разрозненных решений
Единая платформа для управления ИТ-инфраструктурой заменяет десятки разрозненных решений Цифровизация

Компания получила управляемый процесс: фиксация подключений, длительности сессий и характера операций позволяет минимизировать риски инцидентов и объективно оценивать исполнение контрактных обязательств. Модуль аналитики с цифровыми профилями пользователей находится в стадии настройки.

«Внедрение стало отправной точкой для изменения системы предоставления доступа. Мы перевели разрозненную практику в управляемый процесс — теперь бизнес контролирует исполнение договоров на основании объективных данных», — Андрей Каширин, директор департамента ИБ Группы «Черкизово».

«Мы ценим подход заказчика: система внедряется не формально, а для конкретных задач бизнеса — и эксплуатируется всерьез. На такой инфраструктуре возникают сложные сценарии, которые мы не всегда предвидели. Задачи, выходящие за рамки стандарта, делают партнерство продуктивным», — Сергей Бочкарев, генеральный директор «АйТи Бастион».

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