Более 4000 жителей домов от «СКАТа» перешли на «Мажордом» за 30 дней

ИT-компания «Философт» масштабный переход жилого фонда компании «СКАТ» на экосистему «Мажордом». За 30 дней на новое программное обеспечение были переведены более 4000 абонентов. В контур миграции вошли все уже построенные «СКАТом» жилые комплексы, а новые дома будут запускаться сразу на платформе «Мажордом». Об этом CNews сообщили представители компании «Философт».

В рамках перехода жителям и управляющей компании стали доступны ключевые цифровые сервисы: заявки и аварийно-диспетчерская служба, чаты жильцов, новости и опросы, видеонаблюдение, домофония, СКУД, создание временных пропусков, рассылка квитанций через приложение, диспетчеризация ИПУ и ОДПУ, а также брендированное приложение.

Выбор в пользу «Мажордома» был сделан по нескольким причинам: стабильная работа приложения, быстрый отклик команды на вопросы внедрения и клиентский сервис на всех этапах взаимодействия. Дополнительную роль сыграл и личный пользовательский опыт: представитель руководства компании «СКАТ» побывал на экскурсии на одном из объектов другого застройщика, где внедрена система «Мажордома», и остался под приятным впечатлением.

«Такие проекты требуют не только сильного продукта, но и высокой дисциплины внедрения. Перевести более 4000 пользователей на новую платформу за месяц — это сложная задача, где важны и технология, и сопровождение, и готовность команды быстро реагировать на любые вопросы. Наш опыт позволяет брать на себя такие переходы и проводить их в короткие сроки под полным контролем», — отметил директор «Философт» Иван Власов.

