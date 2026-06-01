Wildberries запускает ИИ-сравнение товаров

Wildberries (входит в группу RWB) запустила в тестовом режиме новый ИИ-инструмент для сравнения товаров. Он поможет покупателям быстрее разбираться в характеристиках товаров и выбирать подходящий вариант под свою задачу. Функция называется «Умное сравнение» и постепенно станет доступна всем пользователям Wildberries в актуальной версии приложения. Об этом CNews сообщили представители RWB.

Покупатель может выбрать несколько товаров и получить структурированный ответ от ИИ: ключевые отличия, плюсы и минусы, а также рекомендацию с объяснением. Например, при сравнении ноутбуков «Умное сравнение» сможет подсказать, какой вариант лучше подойдет для работы, учебы, игр или поездок.

Функция полезна для категорий, где выбор зависит от множества параметров: электроники, бытовой техники, инструментов, товаров для дома и ремонта. Вместо ручного сравнения десятков характеристик пользователь получает короткое и понятное объяснение на естественном языке.

«Для нас важно, чтобы ИИ в продукте решал конкретную пользовательскую задачу и делал это эффективно. Сравнение товаров — один из таких сценариев. Покупка сложной техники часто превращается в отдельное исследование: нужно изучать обзоры, читать форумы, смотреть мнения в соцсетях или обращаться за консультацией. Мы хотим, чтобы такая помощь была доступна прямо внутри маркетплейса», — отметила директор по продукту сайта и приложения Wildberries Кристина Мошко.

В 2025 г. Wildberries рассказала о работе над собственным ИИ-ассистентом для покупок. «Умное сравнение» стало одной из реализаций ИИ-ассистента Wildberries в конкретном покупательском сценарии. По итогам тестирования Wildberries изучит отклик пользователей и примет решение о дальнейшем развитии функции.

Новый инструмент продолжает развитие ИИ-сценариев Wildberries, которые помогают пользователям быстрее находить, оценивать и выбирать товары. Ранее компания запустила виртуальную примерочную одежды и косметики, умный поиск по фото и нейросетевой пересказ отзывов. Эти и другие функции работают на основе искусственного интеллекта.

