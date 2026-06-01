В Шереметьево и Пулково можно пройти на посадку по биометрии

Пройти предполетные проверки теперь можно быстрее. В аэропортах Пулково и Шереметьево стартовал пилотный проект по использованию биометрии для регистрации и посадки на авиарейсы. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Новым сервисом можно воспользоваться на рейсах «Аэрофлот Шаттл» между Москвой и Санкт-Петербургом. Использование биометрии — добровольное. При желании пассажиры могут, как и ранее, использовать бумажные паспорта.

Когда можно использовать биометрию наравне с паспортом: при регистрации не рейс; при выходе на посадку.

При допуске в перевозочный сектор (чистая зона) биометрию можно использовать в дополнение к бумажному паспорту.

Пассажиру нужно заранее один раз зарегистрировать биометрию в Единой биометрической системе, обратившись в банк. Для удобства пассажиров стойки банков для регистрации биометрии уже размещены в аэропортах. Также при покупке билета потребуется предоставить согласие на обработку биометрии.

Пилотный проект продлится до 1 апреля 2027 г. По его итогам будут подготовлены предложения по масштабированию применения таких технологий.

Где еще можно использовать биометрию: при проходе в метро в Санкт-Петербурге, Казани, Москве, Нижнем Новгороде, Самаре и Екатеринбурге; при посадке на поезда на некоторых направлениях; для оплаты покупок в магазинах; при оформлении усиленной квалифицированной электронной подписи, в том числе «Госключа».