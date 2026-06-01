В Санкт-Петербурге железнодорожную станцию Обухово оснастили цифровой автоматикой «Нацпроектстроя»

Движением поездов на станции Обухово Октябрьской железной дороги будет управлять цифровая автоматика разработки и производства компаний «Нацпроектстроя». На объекте внедрили микропроцессорную централизацию МПЦ-ЭЛ-20 – инструмент для всех видов рельсового транспорта. Об этом CNews сообщили представители «Нацпроектстроя».

С ее помощью можно управлять стрелками и светофорами, составлять маршруты, следить за состоянием оборудования, оптимизировать график движения. Система повышает пропускную способность загруженных магистралей, надежность и безопасность перевозок.

В систему централизации включили 33 стрелочных перевода и 53 светодиодных светооптических светофора, смонтировали устройства бесперебойного питания для надежного электроснабжения. Для контроля подвижного состава внедрили систему контроля рельсовых цепей, которая будет определять занятость участков пути.

Система микропроцессорной централизации МПЦ-ЭЛ-20 построена на основе защищенной «Платформы 2.0» для автоматизации любых отраслей промышленности. Это первое подобное цифровое решение, выполненное полностью на отечественных компонентах и программном обеспечении. Разработка соответствует четвертому, наивысшему уровню промышленной безопасности, что практически исключает вероятность отказа.

