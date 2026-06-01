В «МТС Линк» появился перевод субтитров на татарский язык

На платформе для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы «МТС Линк» появилась функция автоматического перевода с русского и английского языков на татарский в формате субтитров. Татарский — первый среди национальных языков народов России, перевод на который стал доступен в «МТС Линк». Инструмент работает на базе российских технологий. Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

Искусственный интеллект распознает речь спикеров и отображает субтитры в нижней части окна онлайн-мероприятия в режиме реального времени. Чтобы включить перевод, пользователю достаточно выбрать татарский язык из предложенного списка. Опция доступна корпоративным пользователям «МТС Линк» по запросу к менеджеру или в техническую поддержку.

«Республика Татарстан входит в топ-3 субъектов России по уровню цифровой трансформации, это один из ключевых центров развития ИT-проектов в стране. «МТС Линк» много лет сотрудничает с регионом: мы работаем с местными вузами, в частности, КФУ, КГМУ и КНИТУ-КАИ, а недавно подписали соглашение с Ассоциацией содействия цифровому развитию Татарстана. Наши проекты показали востребованные сценарии у пользователей, один из них — возможность переводить русскую и английскую речь на родной язык во время встречи. На татарском говорят несколько миллионов жителей нашей страны. Под запрос аудитории мы добавили перевод, чтобы все участники онлайн-мероприятий чувствовали себя максимально комфортно», — сказал генеральный директор «МТС Линк» Владимир Урбанский.

Функция субтитров появилась в «МТС Линк» в III квартале 2025 г. Основная задача — сделать деловое общение и обучение доступнее для тех, кому сложно воспринимать речь на слух, в том числе для слабослышащих сотрудников. В I квартале 2026 г. «МТС Линк» расширил функциональность субтитров: пользователям стал доступен их перевод на 18 языков в режиме реального времени. Это упростило участие во встречах, конференциях и обучении для разноязычной аудитории.