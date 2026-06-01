Smart Engines усовершенствовала инструмент для платежей, который используют более 50 млн россиян

Российская компания Smart Engines повысила скорость и точность ИИ-системы, ставшей де-факто стандартом для совершения платежей. Усовершенствованная технология позволит более чем 50 млн пользователей еще быстрее оплачивать продукты и услуги, а также совершать переводы без ручного ввода реквизитов и выбора сценария оплаты. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines.

Система на базе искусственного интеллекта объединяет разные способы ввода платежных данных в единый интерфейс. Пользователю достаточно навести камеру на QR-код, банковскую карту, номер телефона или реквизиты в документе. Система сама определяет, что находится в кадре, извлекает нужные данные и запускает нужный сценарий оплаты или перевода. Даже если на платежном документе нет баркода, ИИ распознает ИНН, КПП, БИК и номер расчетного банковского счета и автоматически переносит их в платежную форму.

Функциональность реализована в Smart Code Engine 2.9 – новой версии системы, предназначенной для сканирования кодифицированных объектов и платежных данных. Специалисты компании на 28% повысили скорость распознавания платежных баркодов, а также в пять раз снизили число ложных срабатываний при распознаваний номеров телефонов России. Это особенно важно для сложных пользовательских сценариев, когда номер телефона попадает в кадр вместе с другими цифрами, написан неразборчиво, снят под углом или распознается с документа, чека, объявления или экрана устройства.

Отдельное внимание разработчики уделили и распознаванию банковских карт. Теперь ИИ идентифицирует карту не только по номеру, но и по другим реквизитам на считываемой стороне. Технология также стала более устойчивой к мелким шрифтам и научилась считывать реквизиты банковских карт с плоской печатью (freeform), а также распознавать номер лицевого счета и сканировать отзеркаленные баркоды PDF417, используемые в европейских банковских квитанциях.

«Ежедневный банкинг в России достиг высокого уровня зрелости. Сегодня конкуренция разворачивается не вокруг наличия базовых платежных функций, а вокруг удобства и качества их реализации. Автоматический ввод данных для совершения платежей и переводов уже стал обязательным элементом для любого банка, претендующего на лидерство в пользовательском опыте. Если для совершения платежа пользователю по-прежнему приходится выполнять множество действий или вручную вводить данные в мобильном приложении или интернет-банке, говорить о конкурентоспособности такого банка уже едва ли возможно», – отметил Владимир Арлазаров, генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук.

Программный продукт Smart Code Engine включен в Реестр российского программного обеспечения Минцифры России и относится к классу ИИ. Smart Code Engine является on-device-решением и работает полностью на устройстве пользователя или в инфраструктуре заказчика. Это означает, что система не сохраняет и не отправляет распознанные платежные реквизиты во внешние сервисы.

