CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

Пекарни «Печорин» предсказывают поломки оборудования при помощи Okdesk

Сеть пекарен «Печорин» внедрила и использует платформу Okdesk. Об этом CNews сообщил представитель Okdesk.

На данный момент в платформе учтены все точки сети и всё оборудование – от кассовых аппаратов до печей и тестомесов. Если касса зависла, печь не держит температуру или холодильник работает со сбоями, об этом сразу сообщают через Okdesk. Также платформа помогает планировать регулярные проверки оборудования, что помогает предупреждать проблемы и поломки заранее.

Каждая заявка обрабатывается с назначенной скоростью для решения. Например, если возникла неполадка в главной печи и возникает опасность того, что хлеб не получится испечь, то заявку возьмут в работу моментально.

Своевременная обработка заявок на обслуживание ИТ-инфраструктуры и оборудования обеспечивает непрерывную работу точек продаж и заведений «Печорин», чтобы каждый посетитель мог купить хлеб каждый день.

«Благодаря вниманию к деталям, современным технологиям работы с тестом и автоматизации процессов наш хлеб всегда есть в продаже, его вкус не меняется от раза к разу, выпечка поступает на прилавок свежей, а оплата проходит без сбоев», – сказал шеф-пекарь «Печорина» Никита Жестков.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Единая платформа для управления ИТ-инфраструктурой заменяет десятки разрозненных решений

Евросоюз перекроет доступ к госзаказам Amazon, Microsoft и Google

Регионы обсудили правовые инструменты для связи: от барьеров к реальным кейсам

Госфонд наказал свой ИТ-стартап на 380 миллионов за крах идеи ингаляторов, совмещенных со смартфонами

Цена инерции: сколько бизнес платит за отсутствие системы планирования

Практическая польза нейросетей для миллионов россиян. В гигантском интернет-магазине появилось ИИ-сравнение товаров

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Когда нейросети могут быть полезны: можно ли доверять ИИ-диагностике в медицине, технике и других областях

9 полезных гаджетов в автомобиль для путешествия летом: выбор ZOOM

Пауэрбанки с быстрой и беспроводной зарядкой, с которыми можно в самолет: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290