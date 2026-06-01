МТС ускорила мобильный интернет в горнозаводской зоне Челябинской области

МТС улучшила покрытие мобильной сети LTE в Усть-Катаве Челябинской области. Благодаря проведенным работам скорость мобильного интернета и емкость сети в городе, в том числе вблизи социальных учреждений, выросла более чем на четверть. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Технические специалисты МТС запустили в городе вагоностроителей дополнительные диапазоны частот LTE-1800 и LTE-2600. После проведенных работ доступ к ускоренному мобильному интернету МТС получили более 20 тыс. южноуральцев. Теперь даже в часы высоких нагрузок на сеть жители Усть-Катава могут с комфортом пользоваться привычными цифровыми сервисами и получать государственные услуги через интернет, не выезжая в столицу региона. Обновленная сеть LTE позволяет с комфортом общаться при помощи голосовых вызовов через интернет по технологии VoLTE и одновременно загружать контент, отправлять сообщения в социальных сетях. Доступ к VoLTE можно активировать в настройках телефона.

Рост скорости мобильного интернета также отметят гости города – во время поездки в Усть-Катав туристы смогут познакомиться с историей основания города в ХVIII веке, найдут интересные факты о развитии усть-катавской промышленности, а также узнают больше о градообразующем предприятии – вагоностроительном заводе.

«Мы планомерно развиваем связь по всему Южному Уралу и дополнительно усиливаем сеть в городах со стремительным ростом интернет-трафика. Населенные пункты горнозаводской зоны, в том числе Усть-Катав, взяли тренд на увеличение просмотра онлайн-контента. Это связано с активностью самих жителей города, а также с притоком иногородних гостей. Горнозаводская зона привлекает путешественников и со всей Челябинской области и соседней Башкирии, а туристам в поездках всегда важен быстрый и стабильный интернет. Для нас было особенно важно завершить работы в короткий срок и увеличить мощность нашей инфраструктуры к началу летнего сезона, который традиционно сопровождается наплывом отдыхающих», – отметил директор МТС в Челябинской области Алексей Быков.

С начала 2026 г. МТС ускорила мобильный интернет LTE в Челябинске, Магнитогорске, Сатке, Бакале, Карталах и других городах Челябинской области, а также модернизировала фиксированную сеть, открывающую доступ к домашнему интернету на скорости до 1 Гбит/с, в поселке Западном и нескольких районах региональной столицы.

