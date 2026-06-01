МТС ускорила интернет в сахалинском «городе Чехова и Александра Второго»

МТС сообщает о модернизации сети мобильного интернета в Александровске-Сахалинском. Благодаря проведенным техническим работам скорость мобильного интернета в центре бывшей столицы Сахалина выросла в среднем на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В центре Александровска-Сахалинского МТС перевела базовые станции 3G в стандарт LTE. В зону улучшения качества сети попали здания Мирового суда, историко-литературного музея, Дома культуры, МФЦ, а также жилые дома и объекты социальной и коммерческой инфраструктуры. Выполненные на сети работы позволили увеличить скорость мобильного интернета на треть, а также снизить общую нагрузку на сеть. Благодаря техническим улучшениям сахалинцы теперь могут использовать современные цифровые сервисы МТС и технологию VoLTE. Она дает возможность одновременно разговаривать по телефону и не прерывать интернет-сессию.

Александровск-Сахалинский имеет богатую историю. Он был основан в 1881 г. и назван в честь императора Александра Второго. В 1890 г. город посетил Антон Павлович Чехов. Писатель провел здесь значительное время, собирая материалы для книги о каторге «Остров Сахалин». Сейчас в городе открыт историко-литературный музей, посвященный Чехову. Также до 1947 г. Александровск-Сахалинский был административным центром Сахалинской области. В самом городе и окрестностях расположено много исторических и природных достопримечательностей. К примеру, визитная карточка побережья - скалы «Три Брата».

«Чтобы наши абоненты могли пользоваться всеми цифровыми продуктами, мы непрерывно улучшаем качество сети на Сахалине и Курилах. Так, в 2025 г. мы запустили новое LTE-покрытие в районе бухты Тихая и села Охотское, а также провели масштабный рефарминг сети в Южно-Сахалинске и Корсакове. В этом году модернизация сети проведена в южных и центральных районах области. Помимо населенных пунктов, мы усиливаем сеть высокоскоростного интернета на ключевых трассах региона, что особенно актуально в преддверии туристического сезона», — отметил директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.

