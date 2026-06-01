«Контур» помог «Деловым линиям» провести первый обмен электронными экспедиторскими документами

29 мая 2026 г. опубликован приказ ФНС России от 28.04.2026 № ЕД-1-26/277@, которым утверждены форматы электронных экспедиторских документов. Транспортно-экспедиционная компания «Деловые линии» обменялась с заказчиком экспедиторскими документами по утвержденным форматам через сервис «Логистика» от «Контур.Диадока». Об этом CNews сообщили представители «Контура».

До 1 сентября 2026 г., когда станет обязательным перевод в цифровой формат транспортных накладных, заказов-заявок и экспедиторских документов, осталось всего три месяца. Если с электронными транспортными накладными (ЭТрН) и электронными заказами-заявками (ЭЗЗ) рынок уже может работать, то форматы поручения экспедитору, экспедиторской и складской расписок обнародовали только 29 мая 2026 г.

В сервисе «Логистика» начали их разработку задолго до этой даты на основе промежуточных прототипов. Это позволило крупным клиентам, которые обеспечивают значительную часть грузоперевозок в стране, заранее протестировать работу с экспедиторскими документами и оставить свои предложения.

В «Деловых линиях» транспортный ЭДО внедрили еще в 2022 г. Сейчас компания ежемесячно оформляет десятки тысяч электронных перевозочных документов (ЭПД). Теперь к этим документам добавились электронное поручение экспедитору и электронная экспедиторская расписка.

Дмитрий Хрущалев, заместитель генерального директора по развитию ГК «Деловые Линии»: «Мы должны до 1 сентября быть готовы к изменениям, чтобы бизнес-процессы не остановились. Поэтому мы протестировали пилотное решение от «Логистики» с одним из своих заказчиков, а теперь провели полноценный обмен экспедиторскими документами. Заказчик сформировал и подписал электронное поручение экспедитору на своей стороне, мы — на своей, а затем оформили электронную экспедиторскую расписку и направили им на ознакомление».

До 1 сентября 2026 г., когда обмен экспедиторскими документами в электронном формате станет обязательным, этот способ документооборота нужно зафиксировать в договоре транспортной экспедиции между заказчиком и исполнителем. Например, оформить дополнительное соглашение к договору.

Наталья Толоконникова, руководитель отдела «1С» компании «Росма», заказчика перевозки: «Подписание документов занимает считанные секунды, и мы можем видеть статус доставки. Нам важно подготовиться к 1 сентября, чтобы работать без задержек и приостановки процессов, не переживать за доставку грузов. Следующим этапом планируем масштабировать электронные экспедиторские документы на все наши перевозки с «Деловыми линиями».

Первой в России успешной цепочке электронных экспедиторских документов в утвержденном ФНС формате присвоен номер 63053177. По ней груз «комплектующие изделия» отправился из Санкт-Петербурга в Татарстан.

В сервисе «Логистика» уже реализованы форматы перевозочных документов, которые станут обязательными осенью 2026 г. Настраивать транспортный ЭДО нужно сейчас, чтобы полноценно подготовиться.

Оксана Леонова, эксперт сервиса «Логистика» от «Контур.Диадока»: «Транспортный ЭДО — это не вопрос готовности только отдельной компании, это перестройка взаимодействия с партнерами по перевозке, включая отправителей и получателей грузов. У нас накоплен опыт успешного запуска цепочек обмена ЭПД, и мы готовы масштабировать его, помогать бизнесу готовиться к работе по новым правилам».