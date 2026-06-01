CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения
|

«КонсультантПлюс» выпустил новый продукт «Формы с комментариями о рисках по госзакупкам»

Вышел новый продукт «Формы с комментариями о рисках по госзакупкам (44-ФЗ и 223-ФЗ)» от «КонсультантПлюс». В нем представлено более 100 образцов заполнения документов, которые потребуются при выполнении государственных и муниципальных заказов по законам №44-ФЗ и №223-ФЗ. Готовые формы помогут снизить антимонопольные и юридические риски. Формы актуализируют ежедневно. Об этом CNews сообщил представитель «КонсультантПлюс».

Формы подготовлены для различных ситуаций: по Закону №44-ФЗ (соглашение о расторжении государственного контракта; образец требования о выплате по независимой гарантии и др.); по Закону №223-ФЗ (возражение (отзыв) на жалобу в ФАС России; соглашение о замене стороны по договору и др.); формы, защищающие интересы заказчика; формы, защищающие интересы поставщика; кадровые документы для контрактной службы (положения, должностные инструкции).

В новых формах можно найти: примечания с практическими рекомендациями и предупреждениями о рисках, полезные при подготовке документов; варианты безопасных формулировок для условий, которые могут отличаться в зависимости от конкретных обстоятельств.

Никита Кораблев, «Группа Астра»: Сегмент программно-аппаратных комплексов ждет серьезный скачок в 2027–2029 годах
Никита Кораблев, «Группа Астра»: Сегмент программно-аппаратных комплексов ждет серьезный скачок в 2027–2029 годах Российские ПАКи нового поколения

Новый продукт пригодится специалистам по закупкам, юристам и кадровикам, разрабатывающим документы для контрактной службы организации.

В системе «КонсультантПлюс» есть и другие формы с комментариями о рисках: формы с комментариями о рисках по налогам и кадрам; формы с комментариями о рисках для договорной работы; формы с комментариями о рисках для корпоративной работы.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?

Евросоюз перекроет доступ к госзаказам Amazon, Microsoft и Google

Регионы обсудили правовые инструменты для связи: от барьеров к реальным кейсам

Госфонд наказал свой ИТ-стартап на 380 миллионов за крах идеи ингаляторов, совмещенных со смартфонами

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад

Практическая польза нейросетей для миллионов россиян. В гигантском интернет-магазине появилось ИИ-сравнение товаров

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Когда нейросети могут быть полезны: можно ли доверять ИИ-диагностике в медицине, технике и других областях

9 полезных гаджетов в автомобиль для путешествия летом: выбор ZOOM

Пауэрбанки с быстрой и беспроводной зарядкой, с которыми можно в самолет: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290