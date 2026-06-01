Компания «ААМ Системз» объявила о запуске решения «Мобильная проходная»

Компания «ААМ Системз» объявила о запуске решения «Мобильная проходная» — компактного переносного комплекса, предназначенного для быстрого развертывания временных и резервных точек контроля доступа. Об этом CNews сообщили представители «ААМ Системз».

Решение выполнено в формате защищенного мобильного комплекса со встроенным планшетом и позволяет организовать контроль доступа как внутри предприятий, так и на удалённых производственных площадках. Благодаря мобильному исполнению система может быть оперативно введена в эксплуатацию в местах проведения строительных, ремонтных и аварийно-восстановительных работ, а также на временных контрольно-пропускных пунктах.

Система обеспечивает оперативное получение информации о статусе допуска персонала. В зависимости от результатов проверки оператор получает уведомления о разрешении доступа, выявленных нарушениях или необходимости проведения дополнительного личного досмотра.

Одним из ключевых преимуществ решения является возможность автономной работы без подключения к интернету. Это позволяет сохранять непрерывность процессов контроля доступа и обеспечивать безопасность персонала даже в условиях ограниченной или отсутствующей связи.

В компании отмечают, что мобильная проходная может использоваться как самостоятельный пункт контроля доступа или в качестве резервного решения.

