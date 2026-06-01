CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

Axelot WMS тиражирована на складе «Технониколь» в Рязани

Специалисты Axelot развернули тиражное решение Axelot WMS на складском комплексе бизнес-единицы «Полимерная Изоляция» корпорации «Технониколь» в Рязани. Об этом CNews сообщили представители Axelot.

Предприятие полного цикла производит утеплители для жилых и коммерческих объектов, включая гражданское, промышленное и транспортно-дорожное строительство. Автоматизация логистики склада «Технониколь», занимающего площадь более 50 тыс. кв.м, стала очередным этапом тиражирования универсального решения, разработанного в рамках долгосрочного сотрудничества.

Никита Кораблев, «Группа Астра»: Сегмент программно-аппаратных комплексов ждет серьезный скачок в 2027–2029 годах
Никита Кораблев, «Группа Астра»: Сегмент программно-аппаратных комплексов ждет серьезный скачок в 2027–2029 годах Российские ПАКи нового поколения

Теперь на рязанской площадке активно используется функционал учета расстояний между ячейками. Это позволяет оптимизировать пробег складской техники: при размещении готовой продукции система планирует ячейку с учетом удаленности от линии выпуска, а при отборе палет под заказы клиента – выбирать продукцию, максимально близко расположенную к эстакаде.

Тиражное решение на базе Axelot WMS обеспечивает производству непрерывность логистических процессов и повышает точность управления складскими запасами. Корпорация «Технониколь» продолжает развитие системы, внедряя эффективный инструмент контроля логистических процессов на своих складах по всей стране.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Единая платформа для управления ИТ-инфраструктурой заменяет десятки разрозненных решений

Евросоюз перекроет доступ к госзаказам Amazon, Microsoft и Google

Регионы обсудили правовые инструменты для связи: от барьеров к реальным кейсам

Госфонд наказал свой ИТ-стартап на 380 миллионов за крах идеи ингаляторов, совмещенных со смартфонами

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад

Практическая польза нейросетей для миллионов россиян. В гигантском интернет-магазине появилось ИИ-сравнение товаров

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Когда нейросети могут быть полезны: можно ли доверять ИИ-диагностике в медицине, технике и других областях

9 полезных гаджетов в автомобиль для путешествия летом: выбор ZOOM

Пауэрбанки с быстрой и беспроводной зарядкой, с которыми можно в самолет: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290