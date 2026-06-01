«А101 Комфорт» завершила цифровую трансформацию бюджетирования на платформе Planum

Системный интегратор ITS завершила двухэтапный проект по автоматизации бюджетного процесса в «А101 Комфорт» с использованием платформы Planum. В рамках проекта была создана единая централизованная система бюджетирования и прогнозирования, обеспечивающая управление доходами, расходами и маржинальностью в детализации до уровня каждого дома. Об этом CNews сообщили представители Biplanum.

Проект реализован в два этапа в рамках бюджетных кампаний 2025 и 2026 гг. В результате компания перешла от разрозненных Excel-моделей к цифровой платформе, обеспечивающей прозрачность финансовых потоков и контроль показателей по всей структуре управления.

Ключевая задача проекта - трансформация бюджетирования: создание многомерной автоматизированной модели, позволяющей управлять выручкой и затратами от реализации услуг ЖКХ в разрезе объектов недвижимости.

Первый этап: построение архитектуры единой финансовой модели

В 2024 г. была развернута и введена в промышленную эксплуатацию комплексная модель, охватывающая все ключевые финансовые контуры: консолидированный БДР/БДДС по компаниям группы с формированием бюджетов режиме реального времени; расчет выручки по домам на основании тарифной сетки; драйверная модель расчет выручки и прямых расходов (площадь помещений и парковки, этажность, подъезды, дата ввода дома); детальное планирование ФОТ с учетом действующих сотрудников, вакансий и новых ставок; планирование закупок ОС/НМА и расчет амортизации; механизмы распределения косвенных расходов, включая модель ФОТ по ключам, привязанным к должности; сквозные аналитики: версия бюджета, период, организации группы ЖКХ, статья бюджета.

Созданная модель обеспечила консолидацию данных из расчетных источников и формирование итоговых бюджетов в едином цифровом контуре и позволила успешно пройти бюджетную кампанию 2025 г. в новом инструменте.

Второй этап: повышение прозрачности и управляемости

В 2025 г. фокус был смещен с построения базовой архитектуры к управлению маржинальностью и детализации финансовых потоков.

Реализовано: детализация БДР до уровня дома и контрагента - планирование в разрезе каждого объекта недвижимости и внутреннего или внешнего контрагента; автоматическая маркировка внутригрупповых оборотов, обеспечивающая прозрачность финансовых потоков; обновление модели ФОТ с учетом реорганизации и привязкой ключей распределения к жилым комплексам; гибкий механизм расчета дополнительного тарифа с выбором драйверов; механизмы копирования версий бюджета и создания управленческого «слепка».

В результате проекта «А101 Комфорт» получила многомерную, бизнес-ориентированную систему планирования, которая: консолидирует данные в итоговые формы бюджетов; обеспечивает детализацию затраты до уровня дома, статьи и контрагента ВГО; автоматизирует сложные расчеты (тарифы, ФОТ, распределения); повышает прозрачность внутригрупповых потоков; формирует основу для управляемости и масштабирования модели при дальнейшем развитии бизнеса.

«Проект для «А101 Комфорт» был комплексным с технической и методологической точки зрения: команда не просто автоматизировала существующие формы бюджетирования, а выстроила единую финансовую модель, отражающую специфику управления ЖКХ-бизнесом. Planum позволил объединить разные уровни детализации, настроить драйверные расчеты, обеспечить прозрачность данных в разрезе домов, статей, организаций и контрагентов, а также перевести бюджетирование из разрозненных Excel-файлов в управляемый цифровой контур. Такой подход создает основу для дальнейшего развития модели и повышения качества управленческих решений», – отметил Олег Шабанов, управляющий партнер ITS.

«Для нас было важно получить инструмент, который позволит не только формировать бюджеты, но и видеть экономику управления объектами на более детальном уровне. В результате проекта мы получили систему, в которой можно анализировать доходы, расходы и маржинальность в разрезе каждого дома, отслеживать внутригрупповые обороты и работать с бюджетными версиями в единой среде. Отдельно важно, что Planum позволяет быстро адаптировать формы и аналитические разрезы под запросы бизнеса — в зависимости от того, под каким углом необходимо посмотреть на показатели. Переход на Planum дал команде больше возможностей для анализа, контроля отклонений и подготовки данных для управленческих решений», – сказала Надежда Кузнецова, куратор проекта «А101 Комфорт».