Урологи Сеченовского университета будут применять дополненную реальность для планирования операций

В Институте урологии и репродуктивного здоровья человека Первого МГМУ разрабатывают первое в России программное обеспечение для планирования лапароскопического доступа при операциях на почке с использованием дополненной реальности. Алгоритм поможет хирургу во время операции видеть точную анатомию пациента в 3D перед операцией. Это обеспечит более прецизионное проведение вмешательства, минимизирует интраоперационные ошибки и исключит послеоперационные осложнения у пациентов. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского университета.

Хирурги часто сталкиваются с несоответствием КТ-изображения и реальной анатомией пациента на операционном столе. Это имеет особое значение во время операций на почках, так как почка – орган подвижный, и любая смена положения пациента влечет за собой изменение расположения почек.

«Сложности начинаются уже на этапе позиционирования троакаров, так как положение пациента на КТ может не соответствовать его положению на операционном столе, – сказал Евгений Шпоть, заместитель директора Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета. – Поэтому появляется риск повредить сосуды, мочеточники и другие анатомические структуры, то есть получить интраоперационные осложнения».

В основе работы ПО – КТ-изображение пациента. ПО соотнесет его с положением пациента на столе, рассчитает погрешность между положением почки на снимке и реальным, а также «подскажет» хирургу, как ее минимизировать.

«Сейчас мы дообучаем систему вычислять погрешности, учитывать их и минимизировать – это ключевые задачи, так называемого предсказательного модуля. В проекте построение анатомической 3D-модели каждого конкретного пациента, которое хирург будет видеть на мониторе во время лапароскопического вмешательства. Также со временем ПО сможет «подсвечивать» точки доступа для троакаров – дополнительный комфорт для оперирующего специалиста», – сказал Дмитрий Коновалов, руководитель проекта, врач-уролог Института урологии и репродуктивного здоровья человека.

Персонализация – один из векторов развития современной медицины. Данный подход помогает достичь более эффективного результата лечения, сократить период возвращения пациента к привычному образу жизни. Евгений Шпоть считает, что новое программное обеспечение станет импульсом к совершенствованию персонализированного подхода к больному. Его использование позволит хирургам выполнять операции на почках максимально точно, комфортно для хирурга, и главное – с максимальными результатами для пациента, подчеркивает эксперт.