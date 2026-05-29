Студенты бакалаврских программ ИТ-холдинга «Т1», МАИ и Финансового университета разработали 20 ИТ-решений

Студенты программ бакалавриата «Топ-ИТ» и «Топ-ИИ» от ИТ-холдинга «Т1», Московского авиационного института и Финансового университета при Правительстве России за пять дней разработали 20 прототипов ИТ-решений: сервис для подбора облачных продуктов, систему раннего предупреждения финансовых кризисов, сервис для прогнозирования числа гостей в сети быстрого питания и планирования расписания рабочих смен сотрудников, а также ИИ-ассистента для работы с данными. Лучшие проекты будут использованы в бизнес-процессах реальных компаний.

Количество вакансий для начинающих специалистов без опыта работы в ИТ-отрасли составляет всего 10% в 2026 г. — это в три раза меньше, чем в других отраслях. Сегодня работодатели ждут от джуниоров не только теоретической базы, но и реальных прикладных навыков, понимания бизнес-задач, цифровых компетенций, в том числе умения применять ИИ, и готовности к постоянному обучению.

Студенты МАИ и Финансового университета при Правительстве России приняли участие в выездном проектно-образовательном интенсиве VI Весенняя школа «Информационные технологии и искусственный интеллект» — за несколько дней они прошли путь от разработки идеи до создания прототипов ИТ-решений. Генеральным партнером проекта выступил ИТ-холдинг «Т1», который системно сотрудничает с этими вузами. Совместно с МАИ холдинг развивает бакалаврские программы «Топ-ИТ», где учат разрабатывать и внедрять системы машинного обучения, а вместе с Финансовым университетом — программу «Топ-ИИ» по прикладному машинному обучению. Особый акцент на каждом этапе обучения уделяется развитию практических навыков у будущих ИТ-специалистов.

Ключевой частью образовательного интенсива стал хакатон, где 60 студентов работали над реальными кейсами от партнеров университетов: ИТ-холдинга «Т1», ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ), «Технологии — и точка» и Национального центра социально-экономических данных. Эксперты ИТ-холдинга «Т1» подготовили задание — командам нужно было разработать систему, которая помогает подбирать облачные сервисы по контексту задачи: бюджету, технологическому стеку, региону размещения данных и регуляторным требованиям. В процессе работы начинающие специалисты применяли методы машинного обучения, математического моделирования, анализа данных и разработки интерфейсов.

В течение всего проекта студентов сопровождали куратор и эксперт ИТ-холдинга «Т1», которые ежедневно проводили чек-поинты и давали обратную связь. Параллельно участники посещали образовательные мастер-классы, в том числе от специалистов холдинга. Финалом школы стала защита 20 итоговых проектов – жюри уделяли особое внимание не только технической реализации, но и командной работе, а также самой презентации решения. Лучшие команды получили призы от вузов и компаний-партнеров.

«Интенсив стал отличной возможностью для молодых специалистов применить свои знания в условиях, максимально приближенных к проектной работе в ИТ-компаниях. Ребята объединили полученные во время обучения компетенции и предложили наиболее эффективные решения важных задач ИТ-бизнеса. Такой практический опыт становится фундаментом для быстрого и успешного старта в карьере», — отметила Ксения Румбешт, директор департамента корпоративного обучения и развития талантов ИТ-холдинга «Т1», руководитель «Т1 Цифровая Академия».

