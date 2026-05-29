Российские топ-менеджеры сталкиваются с нехваткой навыков для работы в эпоху ИИ

Стремительная цифровизация и быстро меняющаяся бизнес‑среда опережают темпы адаптации российских руководителей. Большинство российских управленцев испытывают существенный дефицит навыков в работе с ИИ и принятии решений в условиях рыночной нестабильности. Такие выводы получены в ходе совместного исследования «СберУниверситета» и Ассоциации менеджеров «Индекс менеджмента».

В онлайн-опросе приняли участие более 400 управленцев из российских компаний крупного и среднего бизнеса — руководители высшего звена, владельцы, основатели предприятий, а также руководители функциональных подразделений и проектов. Участники оценивали уровень управленческих компетенций своих коллег, текущий спрос на эти навыки и делали прогноз их востребованности на ближайшие три года.

В ходе исследования респонденты оценили 40 актуальных навыков руководителей – от управления командами и проектами до стратегического планирования, риск-менеджмента и навыков внедрения инноваций.

Результаты исследования обозначили актуальные точки роста для российского менеджмента. Так, в топ‑5 сильных сторон управленцев вошли самодисциплина (65%), создание и развитие сети профессиональных контактов (59%), эффективный контроль исполнения задач (56%), расстановка приоритетов в ежедневной работе (54%), уважительная и конструктивная коммуникация (52%). При этом, как видно из показателей, степень владения этими навыками оценивается самими представителями бизнес-сообщества на среднем уровне, большинство показателей сосредоточены в интервале 50–60%.

При этом исследование выявило, что наименее развитые компетенции топ-менеджеров связаны в первую очередь с внедрением и использованием новых технологий. Среди наименее развитых навыков (доля респондентов, оценивших уровень владения навыком как «плохо» и «скорее плохо»), оказались: интеграция ИИ-агентов в рабочие процессы (74%), создание и адаптация процессов с учетом возможностей ИИ и требований кибербезопасности (71%), эффективное использование ИИ-инструментов в управлении (68%), а также применение ИИ/LLM (языковых моделей) (66%). В число «слабых» попал и один навык, не связанный с использованием новых технологий, — умение выявлять индивидуальную мотивацию сотрудников (67%).

Прогнозы на ближайшие три года однозначны: потребность в компетенциях в области ИИ у российских управленцев продолжит расти. Так, 62% участников опроса ожидают увеличения спроса на навыки внедрения ИИ-агентов, столько же – на эффективное использование ИИ-инструментов в управлении. Особого внимания заслуживает тенденция к усилению роли кибербезопасности: 60% респондентов прогнозируют рост актуальности навыков выстраивания бизнес-процессов с учетом требований кибербезопасности. Это отражает смещение фокуса компаний в сторону технологической устойчивости и защиты данных как одних из ключевых элементов стратегии развития. В числе наиболее востребованных навыков на ближайшие три года респонденты также назвали принятие эффективных решений в условиях неопределенности (57%) и использование ИИ/LLM (языковых моделей) в рабочих задачах (59%).

Никита Кораблев, «Группа Астра»: Сегмент программно-аппаратных комплексов ждет серьезный скачок в 2027–2029 годах Российские ПАКи нового поколения

Алексей Суханов, проректор по исследованиям и инновациям «СберУниверситета»: «Главное в исследовании — не сам дефицит навыков работы с ИИ, а то, что руководители его уже видят. Закрыть его одним лишь освоением инструментов не получится. Например, есть исследования, которые показывают, что критически важным являются бизнес-компетенции владельца продукта, без которых невозможно поставить задачу ИИ и оценить ценность результата. Нужны развитые мета-навыки, лежащие и в области работы с командой, и в области управления собственным состоянием. Кроме того, в условиях "аутсорсинга" человеком части интеллектуальной деятельности приобретают особое значение фундаментальные навыки мышления - умение критически и системно мыслить, способность ставить правильные вопросы».

«Исследование подтверждает начало важной трансформации управленческих компетенций в бизнес-среде. Современный руководитель уже не может ограничиваться лишь технологической адаптацией: крайне важно уметь быстро принимать решения в условиях неопределенности. В ближайшие годы конкурентоспособность обеспечат те компании, которые активно инвестируют в развитие навыков работы с ИИ и внедрение человекоцентричных моделей управления», — сказал исполнительный директор Ассоциации менеджеров Вячеслав Евсеев.

Исследование фиксирует заметную трансформацию требований к современным управленцам. Его результаты указывают на то, что хотя дисциплина и контроль по‑прежнему остаются важными качествами, их роль в ближайшие три года не возрастет: фокус сместится в сторону более комплексных компетенций. На смену классическим моделям управления приходит запрос на лидеров нового поколения — тех, кто способен сочетать технологическую грамотность с умением эффективно перестраивать бизнес-процессы в условиях постоянной нестабильности рынка. В новых экономических реалиях особую ценность приобретают навыки быстрой адаптации и создания устойчивой рабочей среды, где команда может продуктивно реагировать на любые изменения.

