CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Цифровизация ИТ в госсекторе
|

МТС и Администрация НАО подписали соглашение о сотрудничестве

МТС и Администрация Ненецкого автономного округа сообщают о подписании соглашения о сотрудничестве в сфере цифровизации региона. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Приоритетным направлением в рамках соглашения станет развитие и модернизация телеком-инфраструктуры для обеспечения доступа жителей НАО к качественной мобильной связи, в том числе на удаленных и труднодоступных территориях, в населенных пунктах с малой численностью населения и вдоль автомобильных трасс.

Реализация соглашения включает в себя также дальнейшее цифровое развитие социальной инфраструктуры и городского хозяйства Ненецкого автономного округа, в том числе проекты, связанные с экологическим мониторингом и внедрение разработок для повышения безопасности и эффективности работы системы ЖКХ в регионе.

«МТС готова предложить округу свои ресурсы и экспертизу для реализации ключевых региональных и федеральных программ, связанных с цифровизацией региона. В условиях жизни на Крайнем Севере особенно важно иметь стабильный доступ к голосовой связи и цифровым сервисам, поэтому уже сейчас компания прикладывает усилия для развития телеком-инфраструктуры в Ненецком автономном округе. Для устойчивого цифрового развития территорий мы намерены и дальше развивать нашу сеть и внедрять современные сервисы как для жителей региона, так и для местного бизнеса», – отметил директор МТС в Архангельской области и НАО Григорий Бедрин.

Как Termidesk Connect обеспечивает высокую доступность сервисов
Как Termidesk Connect обеспечивает высокую доступность сервисов Российские ПАКи нового поколения

«Подписание данного соглашения — важный шаг в реализации нашей стратегии по цифровой трансформации региона. Мы уверены, что укрепление и модернизация телекоммуникационной сети существенно повысит качество жизни наших жителей. Кроме того, надеемся, что это стратегическое сотрудничество откроет новые возможности для внедрения инновационных решений в экономической и социальной сферах, а также поспособствует реализации национальных проектов и развитию региона в целом. Вместе мы движемся к созданию более открытого и современного НАО», – сказала губернатор Ненецкого автономного округа Ирина Гехт.

Ранее МТС запустила в коммерческую эксплуатацию магистральную волоконно-оптическую линию связи протяженностью более 1250 км на участке УхтаНарьян-Мар. ВОЛС позволила связать регион с федеральной инфраструктурой МТС, повысив таким образом надежность сети и открыв возможности для внедрения новых цифровых решений. Доступ к сети 4G МТС появился в ряде населенных пунктов НАО. Среди них – село Коткино и поселок Хонгурей, которые были обеспечены связью в рамках федеральной программы устранения цифрового неравенства.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад

Госдума борется с мошенниками: Россиянам разрешили иметь 20 банковских карт и устанавливать самозапрет на звонки

Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего?

В России создана база данных с цифровыми профилями мигрантов. Силовики получили ее в единоличное пользование

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?

Прорыв в лазерных технологиях. Российские ученые вдвое увеличили рабочий диапазон кристаллов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Пауэрбанки с быстрой и беспроводной зарядкой, с которыми можно в самолет: выбор ZOOM

Достаточно ли в смартфоне только GPS для навигации по городу?

Обзор телевизора Toshiba 85Z680SE: MiniLED для полного погружения

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290