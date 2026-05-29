«Ладога» за 4 месяца перевела 250 сотрудников на новую SFA-платформу

Алкогольный холдинг «Ладога» модернизировал управление полевыми продажами. Всего за четыре месяца 250+ сотрудников в Москве и Санкт-Петербурге были переведены на платформу «ST Чикаго» («Системные Технологии»). Проект выполнен в рамках подготовки к обновлению ИТ-ландшафта и новому этапу цифровой трансформации. Об этом CNews сообщили представители «Системных Технологий».

«Ключевой драйвер проекта – запланированная миграция на новую ERP. Перед ней требовалась заменить устаревшую платформу автоматизации полевых продаж. Мы искали решение, которое обеспечит сквозное взаимодействие с основными системами компании и позволит быстро отладить процессы на новой технологической базе», — Александр Яблоков, вице-президент по информационным технологиям компании «Ладога».

Цели проекта

Реавтоматизация полевых продаж на зрелой технологической платформе с возможностями: гибкой настройки под бизнес-процессы; масштабирования при росте команды; адаптации под текущие и перспективные задачи; повышения прозрачности и управляемости; бесшовной интеграции в ИТ-ландшафт.

Дополнительно — улучшение качества данных и создание основы для развития аналитических инструментов.

Особенности проекта

«Один из вызовов – сложная модель ценообразования. У нас индивидуальные условия: для разных клиентов и товарных позиций действуют разные цены, которые регулярно обновляются. В такой модели критичны точность и актуальность данных, а также удобная работа с ними "в полях"», — Александр Яблоков, вице-президент по информационным технологиям компании «Ладога».

Для решения этой задачи «Системные Технологии» внедрили централизованное управление справочником цен, обеспечивающее: актуальность данных для полевых сотрудников; снижение вероятности ошибок при оформлении заказов; повышение прозрачности процессов ценообразования.

Результаты проекта

Всего за четыре месяца «Ладога» получила современный инструмент управления продажами, который:обеспечивает единое цифровое пространство 250+ сотрудников; повышает прозрачность и управляемость процессов продаж; снижает риск ошибок при работе с заказами и ценами; упрощает управление сложным ценообразованием; создает основу для дальнейшего развития ИT-ландшафта.

Запуск «ST Чикаго» позволил компании создать устойчивую технологическую основу для дальнейшей цифровой трансформации.

Развитие проекта

В дальнейшем «Ладога» планирует перейти к data-driven модели управления продажами — с опорой на данные и приоритеты бизнеса, а не на интуицию или прошлый опыт.

«»Мы будем использовать накопленные данные для анализа эффективности и более точного управления продажами. Например, формировать задачи для сотрудников на основе аналитики: система сможет рекомендовать действия для развития конкретных торговых точек и повышения результативности визитов», — Александр Яблоков, вице-президент по информационным технологиям компании «Ладога».

Кроме того, компания рассматривает развитие инструментов интеллектуальной обработки данных для повышения качества управленческих решений и продолжения оптимизации процессов продаж.