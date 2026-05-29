«Корус Консалтинг» добавил в KONCRIT | YMS новый инструмент для повышения пропускной способности двора

«Корус Консалтинг» расширил возможности маршрутизации в бизнес-приложении KONCRIT | YMS, добавив инструмент «Электронный маршрут рейса» для управления транспортом на складских и производственных площадках. Теперь водитель получает инструкции на телефон или планшет без установки отдельного приложения, видит точки маршрута, статусы заказов и подтверждает прохождение этапов рейса. Обновление помогает быстрее проходить точки погрузки и разгрузки, повышать пропускную способность площадок, а также снижает нагрузку на диспетчеров. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

Система управления двором KONCRIT | YMS, бизнес-приложение логистической платформы KONCRIT, позволяет в том числе управлять маршрутами транспорта внутри двора: задает последовательность прохождения точек маршрута, фиксирует статусы обработки заказов и контролирует выполнение операций. «Электронный маршрут рейса» дополняет эту логику: в едином цифровом пространстве водитель может отслеживать статусы заказов, загруженность площадок и подтверждать прохождение этапов маршрута. Водитель видит, через какие точки ему нужно пройти (КПП, зону ожидания, лабораторию, ворота, площадку погрузки или разгрузки, весовой контроль) и подтверждает выполненные действия в системе.

Новый инструмент полезен на производственных и складских площадках, где за один визит транспорт проходит несколько точек маршрута внутри территории и разные этапы обработки рейса: проверку, ожидание, погрузку или разгрузку, оформление документов и выезд. Такая логика характерна для крупных распределительных центров, складских комплексов и производственных площадок с удаленными зонами, а также для небольших дворов со сложным движением транспорта.

KONCRIT | YMS поддерживает разные способы взаимодействия с водителем — SMS-уведомления, чат-боты, табло, инструкции при регистрации рейса, прямая коммуникация с диспетчером — набор каналов зависит от задач и конфигурации объекта. Благодаря «Электронному маршруту рейса» коммуникация с водителем становится более удобной: он получает актуальные инструкции в одном месте, диспетчер реже связывается с со всеми участниками логистических процессов для различных уточнений, а фактические этапы прохождения рейса и другая информация (прибытие транспорта к точке обработки, длительность операции, ожидание и переход к следующему этапу) фиксируются в системе. Эти данные помогают сопоставлять план маршрута с фактическим прохождением всех его этапов и видеть, на каких участках возникают ожидания, простои или отклонения от плановой последовательности.

Новый инструмент позволяет руководителям и всей логистической команде контролировать выполнение SLA, повышать качество клиентского сервиса и оптимизировать процессы обработки рейсов без пропорционального увеличения нагрузки на водителей, диспетчеров и сотрудников, которые участвуют в пропуске и обработке транспорта на территории предприятия.

«Даже в компаниях с выстроенной логистической системой остаются участки, где логистические процессы можно сделать более эффективными без масштабных изменений. Один из таких участков — это “ручная” координация водителей, диспетчеров и складской команды внутри двора. Обновление KONCRIT | YMS помогает сделать этот процесс более управляемым: быстрее обрабатывать транспорт, снижать нагрузку на диспетчера и получать больше данных о фактическом выполнении операций используя меньше ресурсов», — сказала Галия Исламова, владелец продукта, руководитель направления внедрения систем управления двором и транспортом ГК «Корус Консалтинг».