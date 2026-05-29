CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения Искусственный интеллект
|

ИИ проконтролирует полки и ценники в магазинах «Пятерочка»

Торговая сеть «Пятерочка» (входит в Х5) тестирует в 100 магазинах Москвы внедрение системы компьютерного зрения Shelf Sense, которая переводит физические процессы выкладки товаров и оформления ценников в цифровой формат. Технология обеспечивает непрерывный мониторинг стеллажей, фиксирует отклонения в реальном времени и автоматически формирует для сотрудников задачи на устранение выявленных несоответствий.

Система работает на базе нейросети. Алгоритмы распознают отсутствие ценников, наличие пустот в выкладке товаров на полках и т. д. Преобразуя визуальную информацию в структурированные данные, Shelf Sense позволяет видеть фактическое состояние магазинов без выездных проверок, обеспечивая дисциплину торгового пространства и точность аналитики.

Цифровой контроль ценников осуществляется по расписанию — автоматические сканирования проходят в заданное время. Алгоритмы выявляют ряд несоответствий, такие как: неправильные ценники, отсутствующие или лишние ценники. Каждая позиция, которая требует корректировки, для удобства и скорости выполнения содержит точную навигацию: номер стеллажа, полки, название товарной позиции, фотографию для визуального подтверждения.

Айрат Сибгатуллин, Directum: Не бойтесь HR-цифровизации даже в условиях ограниченных бюджетов
Айрат Сибгатуллин, Directum: Не бойтесь HR-цифровизации даже в условиях ограниченных бюджетов Цифровизация

Параллельно система решает задачу распознавания пустот на полках. Сканируя стеллажи по заданному графику, Shelf Sense определяет отсутствие товара, анализирует остатки на складе магазина и формирует рекомендации по пополнению — предлагая конкретное товарное наименование (SKU) для выкладки. Это исключает субъективность оценок и сокращает время реакции, что в конечном счете повышает эффективность точки.

«В ходе теста нейросеть-технология проходит обучение, поэтому система может допускать неточности при распознавании. Успешность этого пилота напрямую зависит от обратной связи сотрудников магазинов, которые подтверждают или корректируют работу технологии. Такой подход позволит нам повысить точность алгоритмов перед масштабированием решения. Кроме того, мы уже сейчас видим дальнейший потенциал расширения функционала системы», — сказал Георгий Кононов, директор по поддержке и эффективности бизнеса торговой сети «Пятерочка».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Кирилл Веселый, «Газпром Трансгаз Саратов»: Благодаря ИИ-сервисам в 7,5 раз сократились сроки обработки входящих документов

Госдума борется с мошенниками: Россиянам разрешили иметь 20 банковских карт и устанавливать самозапрет на звонки

Вячеслав Шипилов, OpenYard: Команда разработки должна учитывать весь жизненный цикл серверной платформы

В России создана база данных с цифровыми профилями мигрантов. Силовики получили ее в единоличное пользование

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?

Прорыв в лазерных технологиях. Российские ученые вдвое увеличили рабочий диапазон кристаллов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Пауэрбанки с быстрой и беспроводной зарядкой, с которыми можно в самолет: выбор ZOOM

Достаточно ли в смартфоне только GPS для навигации по городу?

Обзор телевизора Toshiba 85Z680SE: MiniLED для полного погружения

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290