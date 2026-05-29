CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения Искусственный интеллект
|

ИИ освободит третью по популярности профессию в России от рутины с документами

Российская компания Smart Engines представила ИИ, который освобождает третью по массовости профессию России от рутины с документами. Обновленная система Smart Document Engine автоматически классифицирует и с точностью до 99,9% распознает УПД, акты, счета, счета-фактуры, накладные, ТОРГ-12 и другие документы для бухгалтерских операций и сверки номенклатуры. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines.

Внедрение решения может принести значительный эффект в масштабах экономики с потенциальным эффектом от 390 тыс. до 870 тыс. FTE (Full-Time Equivalent, эквивалент полной занятости) для российского рынка.

По оценкам экспертов, в России работает от 1,3 до 3,5 млн бухгалтеров – до 4% всех занятых, что делает эту профессию третьей по распространенности в стране после продавцов и водителей. Значительная часть их времени уходит на ручной ввод и проверку первичных документов. Так, типовой многостраничный акт может содержать десятки страниц с сотнями товарных позиций, номенклатурой, артикулами, ценами, НДС и данными контрагентов. Ручной перенос и сверка информации из такого документа могли занимать у бухгалтера от 30 минут до нескольких часов, особенно при необходимости проверки большого объема табличных данных.

«Искусственный интеллект активно внедряется в массовые профессии – ритейл, логистику. Однако именно в бухгалтерии ему впервые удалось снять с человека действительно значительный пласт рутинной работы – ввод и обработку первичной документации. Такое внедрение приносит вполне ощутимый и измеримый экономический эффект. Например, бухгалтерия из 20 человек, где половина сотрудников тратит около 50% времени на работу с первичной документацией, после внедрения ИИ сможет высвободить до 5 FTE – фактически получив производительность еще пяти сотрудников без расширения штата», – сказал Владимир Арлазаров, генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук.

Система искусственного интеллекта Smart Engines окончательно решает задачу ввода данных из всех ключевых бухгалтерских форм. Обновленная версия Smart Document Engine 3.4 автоматически классифицирует и распознает с качеством до 99,9% все ключевые документы, покрывающие большинство хозяйственных операций: УПД, акты, счета-фактуры, накладные, формы ТОРГ-12, КС-2, МХ-3 и др. Даты, суммы, реквизиты контрагентов и товарные позиции из одностраничных и многостраничных форм в автоматическом режиме извлекаются для интеграции в бухгалтерский контур.

Айрат Сибгатуллин, Directum: Не бойтесь HR-цифровизации даже в условиях ограниченных бюджетов
Айрат Сибгатуллин, Directum: Не бойтесь HR-цифровизации даже в условиях ограниченных бюджетов Цифровизация

Решение поддерживает высокоточное распознавание печатного и рукописного текста, а также контролирует наличие подписей и печатей в документах. Технология работает на обычных компьютерах, серверах и даже смартфонах без необходимости дорогостоящих графических ускорителей. За сутки система может обработать более 1,3 млн документов. Это создает единую точку потокового ввода информации и снижает риски попадания ошибок в системы учета.

Применение ИИ в бухгалтерском контуре позволит пересмотреть стандарты профессии бухгалтера и высвободить значительные кадровые ресурсы для выполнения более содержательных рабочих задач, требующих экспертизы. Вместо монотонного переноса информации с бумаги, скана или фотографии с документом в учетную систему бухгалтеры смогут сосредоточиться на регистрации хозяйственных операций, проводках, учете НДС и аналитике.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Кирилл Веселый, «Газпром Трансгаз Саратов»: Благодаря ИИ-сервисам в 7,5 раз сократились сроки обработки входящих документов

Госдума борется с мошенниками: Россиянам разрешили иметь 20 банковских карт и устанавливать самозапрет на звонки

Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего?

В России создана база данных с цифровыми профилями мигрантов. Силовики получили ее в единоличное пользование

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад

Прорыв в лазерных технологиях. Российские ученые вдвое увеличили рабочий диапазон кристаллов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Пауэрбанки с быстрой и беспроводной зарядкой, с которыми можно в самолет: выбор ZOOM

Достаточно ли в смартфоне только GPS для навигации по городу?

Обзор телевизора Toshiba 85Z680SE: MiniLED для полного погружения

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290