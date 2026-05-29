Фармацевтическая компания «Аквион» за шесть месяцев запустила систему управления проектами на базе «1С:РМ Корп»

Фармацевтическая компания «Аквион» подвела итоги 10 месяцев внедрения и промышленной эксплуатации информационной системы управления проектами (ИСУП) на базе «1С:РМ Управление проектами Корп» (разработчики — ITLand и фирма «1С»). Внедрение российского ПО позволило компании создать единую среду для управления портфелем инвестиционных инициатив, унифицировать процессы разработки лекарственных средств от идеи до вывода на рынок и получить ряд других эффектов. Об этом CNews сообщили представители ITLand.

Предыстория и проблема

У компании «Аквион» отсутствовала единая методология управления проектами. Данные хранились в разрозненных файлах MS Project, Excel и самописной системе бюджетирования на «». Длительный цикл разработки, уникальность каждого инвестиционного направления (создание нового препарата), значительный объем технической и регистрационной документации не позволяли руководству оперативно получать целостную картину для принятия решений.

Ход внедрения

Для внедрения единой информационной системы управления проектами (ИСУП) компания «Аквион» воспользовалась услугой «Аутсорсинг проектного учета» от ITLand. Суперпользователи (эксперты компании ITLand) оперативно вносили данные и строили отчеты, внедряя культуру управления и упрощая адаптацию коллектива к работе в новой среде. Внедрение ИСУП заняло шесть месяцев.

Специалисты ITLand проделали методическую работу по декомпозиции графиков ведения проекта, в рамках которой разработали типовые шаблоны «Готовое лекарственное средство» и «Контрактная разработка». Это позволило ускорить ведение проектов.

Автоматизированы процессы: управление сроками, работами и содержанием проекта; проектное бюджетирование и учет ТМЦ; управление портфелями и инвестпрограммами; работа с субподрядчиками.

Система запущена в промышленную эксплуатацию в июне 2025 г. Создано 10 автоматизированных рабочих мест для сотрудников компании «Аквион».

Эффекты

В системе работают владелец компании, финансовый и генеральный директоры, руководители проектов. По итогам эксплуатации зафиксировано: сокращение трудозатрат в подразделениях на 60%; ускорение получения управленческой и регламентированной отчетности на 85%.

«Мы вышли на высокое качество системы, ее наполненность к этапу промышленной эксплуатации всего лишь за полгода. Да, это 6 месяцев очень интенсивной и напряженной работы, но это всего лишь полгода. Для компании «Аквион» это, конечно же, большой успех. Более того, уже через шесть месяцев мы смогли удовлетворить основной запрос, который стал импульсом для внедрения 1С:PM – теперь у нас есть прямой оперативный доступ к актуальной информации», — сказала Ольга Шорохова, финансовый директор АО «Аквион».

