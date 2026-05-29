«ДОМ.РФ Технологии» оценили цифровую зрелость застройщиков Нижегородской области

ИТ-компания «ДОМ.РФ Технологии» (входит в группу ДОМ.РФ) завершила оценку цифровой зрелости девелоперов Нижегородской области и провела стратегическую сессию для участников строительного рынка региона. Мероприятие состоялось при поддержке Правительства Нижегородской области и Минстроя России. В ходе стратегической сессии застройщикам был представлен финальный отчёт по итогам диагностики, которая охватила ряд девелоперов, обеспечивающих 77% всего жилищного строительства в регионе.

Согласно отчёту, уровень цифровой зрелости девелоперов Нижегородской области составил 44%, что соответствует среднему уровню, при котором проекты цифровизации систематизированы и интегрированы в корпоративную стратегию. Крупные девелоперы (более 50 тыс. кв. м в год) имеют уровень цифровой зрелости 55%, средние (20–50 тыс. кв. м в год) — 45%, а малые (до 20 тыс. кв. м в год) — 33%, что соответствует базовому уровню. Что касается структуры цифровизации по процессам, наиболее оцифрованным этапом является эксплуатация (50%), далее следуют продажи (47%) и общекорпоративные функции (42%). Наименее цифровизировано само строительство — 33%. Важно отметить, что доля застройщиков, применяющих BIM/ТИМ в регионе, достигла 59%, что на 12% выше среднего значения по России. Кроме того, 36% девелоперов региона уже используют искусственный интеллект, преимущественно в сфере продаж и маркетинга.

Цифровизация является одним из ключевых направлений для решения поставленных задач и развития рынка жилищного строительства. Системно заниматься этой работой на федеральном уровне призван отраслевой центр компетенций для девелоперов эксперт.дом.рф, запущенный ИТ-компанией «ДОМ.РФ Технологии» при поддержке Минстроя России. Центр реализует комплексную задачу — цифровизацию всего девелоперского цикла: от градостроительного планирования до эксплуатации введённых объектов, а также курирует вопросы внедрения отечественного ПО, применения ТИМ и ИИ, кибербезопасности и обучения специалистов новым цифровым компетенциям на базе Академии «ДОМ.РФ Технологии». На сегодняшний день командой уже реализовано более 50 проектов комплексной цифровизации, а в мае 2026 года запущен маркетплейс российских цифровых решений для всех этапов девелоперского цикла, где собрано более 200 верифицированных продуктов.

Работа с Нижегородской областью — часть планомерной стратегии ДОМ.РФ по повышению цифровой зрелости строительной отрасли в масштабах всей страны.

«Для каждого региона предусмотрен индивидуальный пакет поддержки, включающий оценку текущего уровня цифровой зрелости, подготовку аналитических отчётов с конкретными рекомендациями и проведение стратегических сессий. В 2026 году такая оценка уже начата в ряде регионов. Проведённая в Нижнем Новгороде стратегическая сессия позволила не только представить итоговый отчёт местным застройщикам, но и выработать конкретные шаги по цифровой трансформации региона», — отметил генеральный директор «ДОМ.РФ Технологии» Александр Лукьянов.

«ДОМ.РФ системно выстраивает единую федеральную экосистему цифровизации жилищного строительства, где практическая помощь регионам и девелоперам становится главным приоритетом. Мы не просто оцениваем уровень цифровой зрелости — мы предоставляем инструменты для её повышения: от маркетплейса верифицированных решений до обучения специалистов. Нижегородская область — важный этап этой работы, и мы видим высокий запрос со стороны застройщиков на системную цифровую трансформацию», — добавил управляющий директор ДОМ.РФ Николай Козак.

«Цифровая трансформация строительной отрасли является одним из ключевых приоритетов развития Нижегородской области. Вовлечённость в этот процесс абсолютно всех участников строительного комплекса — от крупных девелоперов до подрядных организаций — имеет критическое значение для достижения поставленных целей. Будем продолжать совместную работу по внедрению цифровых технологий на всех этапах строительства объектов и повышению среднего уровня цифровой зрелости региона», — сказал министр строительства Нижегородской области Дмитрий Груничев.