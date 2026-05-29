«1С-Рарус» за полтора месяца внедрил ERP-систему на новом заводе бытовой химии «Альмикс»

«1С-Рарус» внедрил «1С:ERP Управление предприятием» на новом предприятии бытовой химии «Альмикс». Автоматизированы производство, закупки, контроль качества и продажи. Система интегрирована с маркетплейсами и «Честным знаком». Компания получила платформу для работы по современным стандартам и масштабирования бизнеса. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус».

ООО «Альмикс» — новое направление «Ижевского радиозавода». Завод построен с нуля, с учетом современных российских технологий, которые переплетаются с философией бренда о создании гипоаллергенных биоразлагаемых составов и строгого следования стандартам качества. Производство запущено в 2025 г. и оснащено собственными мощностями для выпуска гелей для стирки, кондиционеров для белья и средств для мытья посуды с уникальными ароматами, навеянными особенностями регионов России.

При запуске производства компания поставила перед собой задачу в максимально сжатые сроки выстроить цифровое управление всеми направлениями работы. В качестве комплексного решения выбрали программный продукт «1С:ERP Управление предприятием», а партнером по проекту стал «1С-Рарус» в Казани.

Внедрение ERP-системы позволило «Альмикс» с первых дней работы предприятия получить прозрачность бизнес-процессов. Система объединила закупки, производство, склад, продажи и финансы в единое информационное пространство. Внедрение позволило молодому предприятию контролировать денежные потоки, остатки на складах, загрузку производства и выполнение заказов в режиме реального времени. «1С:ERP Управление предприятием» помогает принимать быстрые управленческие решения и не допускать кассовых разрывов.

Стандартные инструменты программного продукта адаптированы под специфику производства бытовой химии. В производственном модуле настроен гибкий расчет себестоимости — на каждую партию он рассчитывается индивидуально, исходя из стоимости сырья, тары и упаковки. Это позволяет точно понимать рентабельность каждого выпуска и оперативно корректировать ценовую политику при изменении стоимости компонентов.

Особое внимание уделено автоматизации процессов собственной лаборатории, ведущей многоуровневый контроль на всех этапах — от проверки поступающего сырья и полуфабрикатов до финальной приемки готовой продукции. Результаты проверки отражаются в «1С:ERP Управление предприятием» в виде контрольной карты, показывающей изменение во времени качества каждой партии.

После запуска системы «1С-Рарус» организовал масштабное онлайн и офлайн-обучение пользователей, включая сотрудников, ранее не имевших опыта работы с программными продуктами «1С».

Команда «1С-Рарус» продолжила развивать цифровую систему «Альмикс». Следующим этапом стала интеграция «1С:ERP» с маркетплейсом Ozon – одним из важных каналов сбыта для компании. В результате весь контур учета и продаж консолидирован в системе «1С»: здесь формируются заказы, обрабатываются возвраты, синхронизируется информация по остаткам. Руководство получило единую аналитику по всем каналам продаж: выручка, маржинальность, оборачиваемость товаров, структура возвратов. Система показывает, что продается лучше, а какие позиции стоит выводить из ассортимента. Это позволяет быстро принимать решения о закупках и производстве нужных объемов продукции.

Начиная с весны 2025 г., продукция бренда Almix подлежит обязательной маркировке. Специалисты «1С-Рарус» настроили интеграцию «1С:ERP» с ГИС «Честный знак»: система автоматически запрашивает коды маркировки, присваивает их продукции и передает данные в государственный реестр. Повысилась скорость складских операций и отгрузок: продукция готова к продаже сразу после выпуска и маркировки.

Анастасия Лукина, учредитель ООО «Альмикс»: «Наша страна восхищает своими ресурсами. При запуске нового производства крайне важно было показать, что российский продукт может быть высококлассным. И поэтому нам было необходимо создать не просто чистые экологичные составы, но и сделать все процессы абсолютно прозрачными. Мы с огромным уважением относимся к нашим потребителям и открыто рассказываем про нашу «внутреннюю кухню», исходя из этого, выстроили понятную и управляемую систему работы. Мы параллельно внедрили «1С:ERP» и объединили в ней ключевые процессы. На сегодняшний день мы уже видим значительные результаты: максимально автоматизированное производство (ошибки сведены к минимуму), быстрая реакция на изменения или внешние факторы, грамотное принятие решений (сотрудникам проще работать с данными). Такая потрясающая цифровая база на старте и грамотная команда специалистов «1С-Рарус», позволит нам в кратчайшие сроки масштабировать производство, сосредоточиться на развитии бизнеса и стать самым патриотичным брендом».